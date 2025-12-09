Ako ste se prestali dodirivati s partnerom u svakodnevnom životu, evo što to tačno znači

Neka doza fizičke bliskosti u svakodnevnom životu se podrazumijeva. Ruka na ramenu u znak podrške, kratka masaža vrata nakon napornog dana na poslu ili brzi poljubac u usta kao pozdrav na ulaznim vratima doma, samo su neki od tih malih fizičkih gesti.

No ako ste u potpunosti prestali dodirivati u svakodnevnom životu sa svojim partnerom to obično upućuje na ovih četiri stvari, o kojima možete više pročitati u nastavku teksta.

Emocionalno su se udaljili jedno od drugoga

Partneri koji izbjegavaju male svakodnevne dodire često puta su se emocionalno udaljili jedno od drugoga. Osjećaju se kao da njihove emocionalne potrebe nisu zadovoljene u vezi, pa i fizička bliskost postaje manje bitna.

Prestali su razgovarati

Nije moguće održati fizičku bliskost i toplinu bez otvorenosti i spremnosti da podijelimo svoje najdublje misli. Par koji se prestao dodirivati često puta je prestao i otvoreno komunicirati. Razmjena kratkih informacija o tome tko vodi djecu na nogomet ili gimnastiku se ne računa.

Dobar brak i veza temelji se na otvorenoj i iskrenoj komunikaciji u kojoj obje strane imaju prilike podijeliti svoje misli i želje i zbog toga nisu kritizirani. Važno je ostaviti ponos po strani i započeti iskrene razgovore čak i ako mislite da ćete biti dočekani s – tišinom.

Postoji neriješen sukob

Svaka svađa ostavi trag na pojedincu i vezi, bez obzira je li riječ o sitnoj prepirci ili velikoj nesuglasici. Ako partneri ne riješe problem, dovode se u opasnost od razvijanja fizičke i emocionalne udaljenosti. Možda vam se čini da će potiskivanje osjećaja donijeti mir u kuću, ali dugoročno gledajući stvorit će veće probleme. Partneri će se početi osjećati ogorčeno i zanemareno – i bez želje da riješe ono što ih muči.

Njihov je život – (pre)stresan i (pre)haotičan

Život je nekad nepredvidiv i stresan, pa kad se sve počne urušavati trpe i privatni odnosi. Nekad je haos svakodnevice glavni razlog zašto su se partneri prestali dodirivati – jednostavno, nemaju vremena jedno za drugo.

Kako riješiti taj problem?

Pronađite vremena u svojem prenatrpanom rasporedu za sebe i svoju vezu. Odvojite vrijeme za zajednički izlazak. To ne mora biti ništa skupo ni senzacionalno, zajednička šetnja u prirodi bit će dovoljna da otvorite komunikacijske kanale, da riješite ono što vas muči i da se ponovo zbližite.