Šta je seks, kada završava i kako se tu uklapa predigra?

Šta je seks, šta sve spada u seks i zašto je važno znati odgovor na to pitanje?

Seksualnost je raznolika i za svaku osobu jedinstvena. Svako može razmisliti o tome šta za njega ili nju znači seksualnost. Ako nekad nisi bio siguran da li si doživio baš „pravi“ seks – nisi jedini.

Često nismo sigurni kako da definišemo ono što se dogodilo kada smo pokušali biti intimni, odnosno imati polni odnos sa željenim partnerom ili partnerkom, ali stvari nisu išle onako kako smo zamislili. Ljubljenje, maženje, skidanje, zajednička masturbacija, oralno zadovoljavanje – ali bez penetracije, odnosno vaginalnog ili analnog odnosa. Ili je do penetracije došlo, ali je kratko trajalo i nijedan partner nije doživio vrhunac. Tu nastaje dilema da li je uopšte do seksa došlo.

To što ponekad nismo sigurni kako da definišemo određena iskustva govori da nemamo jasne, jedinstvene i nepromjenjive definicije seksa. Ako ljudi očekuju negativne posljedice, često nesigurne situacije neće definisati kao seks.

Žene i muškarci različito doživljavaju neželjene posljedice seksa.

Primjer: žene osjećaju nelagodu zbog neželjenog gubitka nevinosti ili straha da će biti postiđene ili shvaćene kao „lake“, dok muškarci nelagodu povezuju sa posljedicama koje bi mogle uticati na njihov odnos s drugom osobom. Zbog toga, u određenim situacijama seksualni čin koji bi inače svrstali pod seks – proglase da se „nije dogodio“. Ovo je naročito čest slučaj kad čin nije društveno prihvatljiv. Ako si, recimo, imao jedno gej ili lezbejsko iskustvo, a smatraš se heteroseksualnim i isti pol te ne privlači, moguće je da taj čin nećeš tumačiti kao seks. Ali osoba s kojom si to iskustvo imao – hoće.

S druge strane, nešto ćemo nazvati seksom i kada ne ispunjava naše uobičajene definicije – ako smo emocionalno motivisani, uzbuđeni ili nam se iskustvo dopada. Na primjer, prvi put, kada zbog neiskustva ne dođe do orgazma, većina će to ipak računati kao polni odnos.

Zanimljivo je da mnogo lakše definišemo šta je seks za druge nego za sebe.

Pogrešno definisanje seksa može dovesti do rizika po seksualno zdravlje. Oralni, vaginalni i analni odnosi jesu seks i tako ih treba i doživljavati. Ako neko oralni seks ne smatra „pravim“, manja je vjerovatnoća da će koristiti kondom – što povećava rizik od polno prenosivih infekcija.

Kada seks završava?

U mnogim kulturama seks se posmatra isključivo kroz heteroseksualnu penetraciju, gdje seks završava kada muškarac – ili oba partnera – dožive orgazam.

Ali seks ne mora završiti kada muškarac doživi orgazam. Seks ne mora završiti ni penetracijom, niti ženinim orgazmom. Ako jedan partner ne može koristiti svoj polni organ (umor, stres, bolest, bol, suhoća vagine, problemi s erekcijom...), postoje drugi načini da se pruži međusobni užitak.

Prevelika usmjerenost na orgazam kao cilj stvara pritisak, frustraciju i osjećaj neuspjeha. Orgazam zavisi od mnogo faktora: zdravlja, hormona, stresa, raspoloženja, privlačnosti, okruženja...

Za dobar seks ključna je dobra komunikacija. Kad se partneri dobro poznaju, iskustva postaju lakša, opuštenija i prijatnija. Važno je da oba partnera zajedno odluče kada će seks završiti – i da se to međusobno poštuje.

Ponekad partner može doživjeti vrhunac tokom predigre, čime za njega seksualna aktivnost završava. Ako se ti tada osjećaš iskorišteno ili nezadovoljno – o tome treba razgovarati. Otvorena komunikacija, povjerenje i kompromis su ključni.

Šta sve može biti predigra?

Odgovor: mnogo toga.

Predigra je sve što se dešava prije samog odnosa: ljubljenje, dodiri, maženje, senzualni razgovori, pogled, poruka, fantazije, igre uloga... Predigra ne mora voditi do penetracije. Može biti aktivnost sama za sebe, može dovesti do orgazma, a ne postoji jedan ispravan način da se doživljava.

Predigra izaziva fiziološke i emocionalne reakcije: ubrzan rad srca, širenje krvnih sudova, nalet krvi u polne organe, povećanje vlažnosti vagine, veća osjetljivost bradavica i erogenih zona.

Erogene zone

Pored vagine, klitorisa, penisa i bradavica, erogene zone mogu biti:

tjeme

uši

usne

prsti, dlanovi, stopala

vrat, posebno zadnja strana vrata

bedra, posebno unutrašnja

međica (perineum) – veoma osjetljiva, treba biti pažljiv

donji dio leđa / krsta

Svako tijelo je različito – neko preferira dodire na jednom dijelu tijela, neko na sasvim drugom. Zato je razgovor važan.

Predigra može početi i mali znakom: pogledom, dodirom, porukom. Mnogi parovi vole da pojačaju atmosferu muzikom, svjetlom, plesom, masažom ili zajedničkim tuširanjem. Bitno je samo jedno – da sve bude prijatno i da se niko ne povrijedi.

Na kraju...

Seks je za svakog različit. Ne postoji univerzalni odgovor na pitanje iz naslova. Važno je da radiš ono što je tebi i tvom partneru prijatno, bez pritiska i bez nelagode. Nije važno koliko seks traje niti šta tačno radite – važno je da se oboje osjećate dobro, povezano i poštovano.

Uvijek koristite zaštitu i, po potrebi, lubrikant.

Ako nešto ne odgovara – reci. Ako nešto želiš – reci. Ako imaš nedoumicu zbog porno filmova – znaj da nisu realna slika seksa. Svako je jedinstven i nema potrebe za poređenjem.

Najvažnije: užitak je lična stvar. Tvoje tijelo, tvoje granice, tvoje zadovoljstvo.