Ovo su znakovi da niste više zanimljivi vašem partneru

Ako imate osjećaj da nešto nije u redu u vašoj vezi i da se stvari ne odvijaju kao prije, to može biti znak da se nešto mijenja. Otvoreni razgovor o tome što se događa može biti prvi korak ka rješavanju problema.

Zanemarivanje zajedničkih planova

Ako primijetite da vaš partner više ne pokazuje interes za zajedničke izlaske, vikende ili bilo kakvo zajedničko vrijeme, to može biti znak da nešto nije u redu. U početku, možda ste planirali aktivnosti koje ste oboje voljeli, ali sada vidite da druga strana često ne pokazuje želju za provodjenjem vremena s vama.

Otkažu dogovoreni planovi u posljednjem trenutku

Ako ste uspješno dogovorili zajednički izlazak ili putovanje, a vaš partner stalno otkazuje u zadnji trenutak, to može biti znak promijenjenih prioriteta. Možda vaš partner više ne osjeća istu strast ili povezanost, ili se jednostavno više ne osjeća motiviranim za održavanje tih zajedničkih trenutaka.