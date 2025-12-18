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NEŠTO NIJE UREDU

Ovo su znakovi da niste više zanimljivi vašem partneru

Otvoreni razgovor o tome što se događa može biti prvi korak ka rješavanju problema

Nezainteresovanost partnera. Unsplash

Dž. M.

18.12.2025

Ako imate osjećaj da nešto nije u redu u vašoj vezi i da se stvari ne odvijaju kao prije, to može biti znak da se nešto mijenja. Otvoreni razgovor o tome što se događa može biti prvi korak ka rješavanju problema.

 Zanemarivanje zajedničkih planova

Ako primijetite da vaš partner više ne pokazuje interes za zajedničke izlaske, vikende ili bilo kakvo zajedničko vrijeme, to može biti znak da nešto nije u redu. U početku, možda ste planirali aktivnosti koje ste oboje voljeli, ali sada vidite da druga strana često ne pokazuje želju za provodjenjem vremena s vama. 

Otkažu dogovoreni planovi u posljednjem trenutku

Ako ste uspješno dogovorili zajednički izlazak ili putovanje, a vaš partner stalno otkazuje u zadnji trenutak, to može biti znak promijenjenih prioriteta. Možda vaš partner više ne osjeća istu strast ili povezanost, ili se jednostavno više ne osjeća motiviranim za održavanje tih zajedničkih trenutaka. 

Razgovori o budućnosti postaju teški

Kada veza ide dobro, razgovori o budućnosti obično su uzbudljivi i inspirirajući. Međutim, ako su postali napeti, dosadni ili čak neugodni, to može biti ozbiljan znak da vaš partner nije više toliko investiran u zajednički život.

Opća nezainteresiranost

Jedan od najjasnijih znakova da vaš partner hladi prema vama je opća nezainteresiranost za vaše životne događaje, planove i potrebe. Ako primijetite da partner više ne pokazuje istu razinu pažnje, ljubavi ili brige koju ste imali na početku veze, to može biti pokazatelj da nešto nije u redu.

Kratki odgovori i izbjegavanje dubljih razgovora

Ako se vaš partner izbjegava uključiti u dublje razgovore o vezi, osjećajima ili budućnosti, možda je znak da pokušava održati distancu. Kratki odgovori i izbjegavanje važnih tema mogu značiti da partner nije više potpuno angažiran u vezi, ili da se već povukao emocionalno.

# VEZE
# PARTNER
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