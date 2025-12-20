"Bolje da me je prevario sa muškarcem": Mislila da je partner vara, unajmila privatnog detektiva i otkrila strašnu istinu

Ejmi (28) je posljednjih šest mjeseci imala osjećaj da se njen partner mijenja. Počeo je da radi do kasno u noć, postao je distanciran, a na poruke i pozive odgovarao je s velikim zakašnjenjem. Iako nije imala konkretan dokaz da nešto nije u redu, unutrašnji nemir nije prestajao.

Kako više nije znala kome da se obrati, odlučila se na potez koji će joj zauvijek promijeniti život.

Pomoć s radija i privatni detektiv

Ejmi se javila u poznatu australijsku radio-emisiju The Fox's Fifi, Fev & Nick, u okviru rubrike „Catch Them If You Can“, u kojoj radio-stanica angažuje privatnog detektiva kako bi razriješila sumnje slušalaca.

Ponudu je prihvatila, a slučaj je preuzeo privatni istražitelj Dejv. U početku, kako kaže, sve je djelovalo potpuno normalno, bez ikakvih znakova prevare.

Neobični tragovi i jedno poznato mjesto

Situacija se promijenila kada je Dejv ispratio Ejminog dečka do jednog stana koji se izdavao preko platforme Airbnb. Ejmi je potvrdila da je taj objekat u vlasništvu njegove porodice i da je i sama učestvovala u upravljanju rezervacijama.

Kada je privatni detektiv pregledao nalog, primijetio je nešto neobično – česte, jednonoćne rezervacije, svaka pod drugim imenom, za razliku od uobičajenih višednevnih boravaka.

„U mom poslu, ovakvi obrasci su obično znak da se nešto krije“, objasnio je Dejv.

Jedna od takvih rezervacija bila je zakazana baš za to veče.

„Primijetit ću da li će se pojaviti neko poznato lice ili bilo kakva sumnjiva aktivnost“, rekao je u programu.

Noć koja je otkrila istinu

Te večeri, Ejmin dečko joj je rekao da radi prekovremeno. Međutim, detektiv ga je vidio kako napušta kancelariju i oko 20:30 stiže do stana. Automobil nije parkirao ispred kuće, već u ulici, a ušao je na sporedni ulaz, očigledno pokušavajući da izbjegne kameru na glavnim vratima.

Manje od pola sata kasnije, stigao je crveni automobil. Iz njega je izašla žena sličnih godina i brzo ušla na isti ulaz. Ubrzo je stigla i dostava hrane, a potom se do ranih jutarnjih sati ništa nije dešavalo.

Oko 1:30 poslije ponoći, par je zajedno napustio kuću.

„Vidio sam ga kako ispraća ženu do njenog automobila, a zatim ulazi u svoj. U tom trenutku sam uspio da ih fotografišem“, rekao je privatni detektiv.

„Imao je ruku oko nje i to nije bio kratak pozdrav. Tu je bilo prave bliskosti.“

Slom pred mikrofonom

Kada je Ejmi vidjela fotografiju, slomila se. U suzama je napustila emisiju, pokušavajući da shvati šta joj se upravo dogodilo.

Sutradan se vratila u program, a tada je uslijedio još veći šok.

Izdaja koja boli više

Pred zaprepaštenim voditeljima, Ejmi je otkrila da misteriozna žena nije nepoznata – već njena najbolja prijateljica, koju poznaje još od srednje škole.

„I dalje nisam skupila hrabrost da se suočim s njim“, priznala je.

„Ne mogu ništa da uradim. U šoku sam. Znam da ću jednog dana biti zahvalna što sam istinu saznala sada, a ne kasnije. Ali sada me srce strašno boli. Bolje da me je prevario s muškarcem.“

Radio-stanica je saopćila da Ejmi pruža podršku nakon bolnog saznanja i da će joj obezbijediti razgovore s psihologom, navodi Daily Mail.