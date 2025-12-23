Fizički simptomi loše veze: Znakovi da ste s pogrešnom osobom

Nezadovoljstvo u ljubavnoj vezi ne pogađa samo emocije, već može imati i direktne posljedice po fizičko zdravlje. Stručnjaci upozoravaju da dugotrajni stres i emocionalna nestabilnost u vezi mogu izazvati niz simptoma koje tijelo koristi kao signal za uzbunu.

Specijalistica traumatske psihologije Šenon Tomas (Shannon Thomas) izjavila je za Insider da je kod velikog broja njenih klijenata, koji su boravili u nezdravim odnosima, došlo do razvoja različitih fizičkih tegoba. Prema njenim riječima, postoji nekoliko jasnih znakova koji ukazuju na to da bi vezu trebalo prekinuti.

Stalni osjećaj iscrpljenosti

Partner koji manipuliše emocijama često povremeno pokazuje prividnu ljubav, što stvara lažni osjećaj sigurnosti. Takvi odnosi dovode do povišenog nivoa hormona stresa, poput adrenalina i kortizola, ali i dopamina koji se javlja u kratkim trenucima sreće. Ta emocionalna mješavina ostavlja tijelo u stanju hroničnog umora.

Autoimuni problemi i neobjašnjive tegobe

Tomas navodi da su se kod mnogih njenih klijenata javljali upalni procesi, bolovi i kožni osipi, iako ljekarski pregledi nisu ukazivali na ozbiljnu bolest. Prema njenom mišljenju, riječ je o manifestacijama ekstremne anksioznosti, a ne o klasičnim zdravstvenim poremećajima.

Poremećaji hormona

Produžena izloženost stresu aktivira reakciju "bori se ili bježi". Ukoliko ta reakcija traje predugo, može doći do poremećaja apetita, sna i opće hormonalne ravnoteže.

Problemi s pamćenjem i govorom

Kada partner pokušava da vas navede da sumnjate u vlastita sjećanja, tijelo reaguje stresom koji direktno utiče na moždane funkcije.

- Vidjela sam mnogo klijenata kojima je bilo izuzetno teško čitati, usvajati nove informacije ili se prisjetiti svakodnevnih stvari. Kada su u nasilnoj vezi, ove funkcije su im ozbiljno narušene - kazala je Tomas.

Napetost u mišićima

Ako osjećate fizičku napetost u prisustvu određene osobe, to je znak na koji, prema savjetu stručnjakinje, treba obratiti pažnju. Tijelo često prepoznaje problem prije nego što ga um svjesno registruje.

Ignorisanje prvog osjećaja

Kod osoba koje su pretrpjele psihičko zlostavljanje često se pokazalo da im se partner nije dopao već na samom početku veze, ali su taj osjećaj svjesno potisnule. Zbog toga je, ističe Tomas, važno slušati vlastitu intuiciju.

Osjećaj usamljenosti

Uporno pokušavanje da se popravi veza koja očigledno ne funkcioniše može dovesti do udaljavanja od prijatelja i porodice, što na kraju rezultira osjećajem izolacije i usamljenosti.