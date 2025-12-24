Kako preboljeti prekid veze: Ne može se postići brzim rješenjima

Preboljeti prekid veze nije nešto što se događa preko noći niti se može postići brzim rješenjima ili simboličnim gestama. Stvarni emocionalni oporavak zahtijeva vrijeme i spremnost da se prođe kroz proces tugovanja, koliko god on bio neugodan.

Sama odluka o prekidu nije dovoljna. Potisnute emocije često se vraćaju kroz sjećanja, tugu ili iznenadne nalete nostalgije. Ako sebi ne dopustimo da osjetimo gubitak, nerazrijeđena bol može se prenijeti u buduće odnose i otežati nove početke.