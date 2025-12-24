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PREUZIMANJE ODGOVORNOSTI

Kako preboljeti prekid veze: Ne može se postići brzim rješenjima

Važno je razumjeti što je u vezi krenulo loše, bez isključivog okrivljavanja druge strane

Prekid veze. Pexels

Dž. M.

24.12.2025

Preboljeti prekid veze nije nešto što se događa preko noći niti se može postići brzim rješenjima ili simboličnim gestama. Stvarni emocionalni oporavak zahtijeva vrijeme i spremnost da se prođe kroz proces tugovanja, koliko god on bio neugodan.

Sama odluka o prekidu nije dovoljna. Potisnute emocije često se vraćaju kroz sjećanja, tugu ili iznenadne nalete nostalgije. Ako sebi ne dopustimo da osjetimo gubitak, nerazrijeđena bol može se prenijeti u buduće odnose i otežati nove početke.

Važno je razumjeti što je u vezi krenulo loše, bez isključivog okrivljavanja druge strane. Preuzimanje vlastite odgovornosti pomaže vratiti osjećaj kontrole i stvara prostor za lični rast. Prihvatanje činjenice da neke ljubavi ne traju zauvijek oslobađa nas osjećaja neuspjeha i samokritike.

Kada proces tugovanja završi, fokus se prirodno pomiče prema budućnosti, ličnim ciljevima, novim planovima i svakodnevnici. Za zdrav završetak odnosa važno je priznati i ono lijepo što je postojalo, jer upravo ta iskustva mogu postati temelj zrelijih i ispunjenijih odnosa u budućnosti.

# VEZE
# PREKID
# LJUBAV
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