Ovog dijela tijela se žene najviše srame, a muškarci ga obožavaju

Suprotno općem (ženskom) mišljenju, dio tijela koji žene često skrivaju zbog nesigurnosti upravo je ono što se jako sviđa muškarcima.

Jedna poznata inozemna internetska stranica posvećena fitnessu provela je anketu o privlačnim fizičkim osobinama oba spola, a rezultati su doveli do zanimljivog zaključka.

Trbuščić

Jedan dio tijela zbog kojeg se žene često osjećaju nesigurno i skrivaju ga, muškarci su naveli kao poželjnu žensku fizičku osobinu. U pitanju je - trbuščić.

Čak su i muškarci koji vole mišićave i atletski građene žene naveli kako je trbuščić seksi i vole ga vidjeti na ženi više od isklesanih trbušnjaka.

Većina muškaraca u navedenoj anketi potvrdila je da preferira prosječan izgled ženskog tijela, a atletski građeno žensko tijelo prioritet je za samo tri posto anketiranih muškaraca.

U anketi druge fitness stranice učestvovalo je 2000 ispitanika. Njih 48 posto izjavilo je da voli žene s oblinama, 22 posto žene s prosječnim tijelom, a ostatak muškaraca istaknuo je mršavu i mišićavu figuru.

Šta žene privlači?

A kakvo je muško tijelo najprivlačnije ženama? Iako ne kriju da vole baciti pogled na isklesana tijela, u većini istraživanja žene su potvrdile da im je najprivlačnije ono - prosječno.

Ne smeta im malo veći postotak tjelesne masti i mnogim ženama je takav tip tijela draži od jasno definiranih mišića. Većina voli muškarce s većim prsnim košem i širim ramenima te priznaju da uvijek prvo primijete taj dio tijela na muškarcu.