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EMOCIONALNE POTREBE

Rečenice koje muškarac želi čuti od svoje žene, ali joj to nikad ne bi priznao

Ipak, izražavanje tih potreba za njih može biti izuzetno teško, čak i kada svoje najdublje želje trebaju priznati najvažnijoj osobi u svom životu

Izražavanje emocionalnih potreba. Pexels

Dž. M.

26.12.2025

Muškarci imaju fizičke, emocionalne i društvene potrebe, baš kao i žene. Ipak, izražavanje tih potreba za njih može biti izuzetno teško, čak i kada svoje najdublje želje trebaju priznati najvažnijoj osobi u svom životu.

Ponosim se tobom

Čak i kada znamo da živimo s osobom koja nas voli i koja nam je velika podrška, i dalje čeznemo da čujemo riječi potvrde od njih. Dobar dio muškaraca tokom odrastanja usvaja ideju da svoju vrijednost dokazuju kroz ono što rade, postižu i pružaju. 

Vjerujem ti

Vjerujem ti je fraza od velikog značaja u vezi – ne samo kad muškarac odlazi s prijateljima na piće i poslovni put, već i kad žena treba savjet i želi pričati s nekime čijem sudu i namjerama u potpunosti vjeruje. Verbalni je to podsjetnik na dubinu odnosa koji međusobno njeguju.

U pravu si

Emocionalna nesigurnost i loša komunikacija čest je problem u romantičnim vezama i brakovima, a zbog čega dolazi do velikih svađa.

Umjesto da partneri zajednički sjednu i riješe problem, oni će radije prebacivati krivicu na drugu stranu i izmišljati izgovore za vlastite postupke.

Volim te

Možda se čini očitim, ali mnoge osobe u dugim vezama i brakovima ne čuju "volim te" onoliko često koliko bi željeli. Ni muškarci nisu iznimka od tog pravila, iako to nikad ne bi priznali svojim djevojkama i suprugama.

# VEZE
# LJUBAV
# EMOCIJE
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