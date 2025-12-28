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UŽIVA S PORODICOM

Diletta Leotta pokazala trudnički stomak na plaži: Božić provodi sa porodicom

Diletta podijelila emotivnu poruku: – "Čekajući tebe", aludirajući na dolazak bebe

Diletta Leotta - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
S. S.

28.12.2025

Jedna od najpoznatijih sportskih novinarki svijeta, Diletta Leotta, otkrila je kako provodi Božić sa svojom porodicom – i to na plaži.

Tokom božićnih praznika, koje provodi sa suprugom Lorisom Kariusom i kćerkicom Arijom, Diletta je na fotografijama ponosno pokazala svoj trudnički stomak.

"Prvi Božić na vrućini", napisala je u opisu kolekcije porodičnih fotografija.

Uz to je dodala i emotivnu poruku: "Čekajući tebe", aludirajući na dolazak bebe, a jednim detaljem je naizgled nagovijestila i spol djeteta. Naime, mnogi su primijetili plavo srce uz objavu, što je za neke bio "siguran znak" da će beba biti dječak.

Podsjetimo, Leotta je početkom decembra otkrila da s Kariusom čeka drugo dijete. U opisu fotografije kojom je obznanila trudnoću napisala je: 

- Ovog Božića nismo mogli poželjeti ljepši dar. Aria će postati starija sestra, a naša srca su spremna da vole dvostruko.

Diletta i Loris vjenčali su se prošle godine na talijanskom otoku Vulcano pred više od 160 zvanica, među kojima su bile Chiara Ferragni, Elisabetta Canalis, Michelle Hunziker i Aurore Ramazzoti.

# BOŽIĆ
# DILETA LEOTA
# TRUDNOĆA
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