Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

NEOČEKIVANI SUSRET

Ova dva znaka ove zime konačno pronalaze ljubav

Spontano, prirodno i baš onda kada je najmanje budu tražili

Ova dva znaka ove zime konačno pronalaze ljubav. Instagram

A. P.

29.12.2025

Zima je za mnoge znakove vrijeme povlačenja i tišine, ali za dvoje među njima donosi neočekivani emotivni zaokret. Tokom decembra i januara ljubav bi im mogla doći bez najave – spontano, prirodno i baš onda kada je najmanje budu tražili.

Ribe

Ribe su poznate po snažnim emocijama i romantičnoj prirodi, ali ove zime više ne jure ideale. Upravo u toj opuštenosti otvara se prostor za novu ljubav. Nakon perioda preispitivanja i emotivne distance, u njihov život može ući osoba koja ih vidi onakvima kakve zaista jesu. Odnos bi se mogao razviti polako, možda čak iz prijateljstva, ali s osjećajem sigurnosti i iskrenosti.

Jarac

Iako rijetko pokazuju emocije, Jarčevi ove zime spuštaju gard. Iskustva iz prošlosti i planetarni utjecaji čine ih otvorenijima za bliskost nego inače. Moguća je veza s osobom koja će prepoznati njihovu nježniju stranu, skrivenu iza ozbiljnosti i kontrole. Ono što počne nenametljivo, moglo bi se pretvoriti u nešto dublje i trajno.

# HOROSKOP
# ZODIJAK
# LJUBAV
# ASTROLOGIJA
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.