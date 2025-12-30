Kako uočiti toksičnost u vezi i preboljeti raskid

Prekid toksične ljubavne veze nije jednostavan, a mnogima se čini lakše ostati nego otići, čak i kada odnos guši, iscrpljuje i polako uništava samopouzdanje.

Ako osjećate da nešto nije u redu, ali ne znate kako da izađete iz veze, korisno je da pratite nekoliko koraka. Prije nego što pomislite na razgovor s partnerom, važno je da budete iskreni prema sebi. Ukoliko vam tijelo stalno šalje signale kroz nesanicu, tjeskobu ili knedlu u želucu, obratite pažnju na ove reakcije.

Korisno je i zapisivanje misli. Jedan od najčešćih razloga zbog kojih ljudi ostaju u lošim vezama je nada u iskreno izvinjenje, priznanje krivice ili razgovor koji će sve objasniti. U toksičnim odnosima takav trenutak rijetko dolazi. Umjesto toga, dolazi do izbjegavanja odgovornosti, iskrivljavanja stvarnosti, a obećanja o promjeni pojavljuju se tek kada toksične osobe osjete da gube kontrolu.

Kada donesete odluku o raskidu, važno je da kažete ono što morate, ali da se ne upuštate u rasprave u kojima toksični partneri traže prostor za manipulaciju. To uključuje i period nakon raskida. Ograničavanje kontakta, blokiranje na društvenim mrežama je oblik samoočuvanja, posebno ako je vaša veza bila obilježena kontrolom i emocionalnim pritiskom.

Nakon izlaska iz toksične veze često se javlja osjećaj krivice. Moguće je da ćete se pitati da li ste bili sebični ili prerano odustali od veze. Istovremeno, bivši partner može pokazivati kajanje, plakati, optuživati vas ili se ponašati onako kako ste priželjkivali.

U takvim trenucima važno je da se prisjetite razloga zbog kojih ste otišli. Korisno je razgovarati s osobom koja poznaje cijeli kontekst, a ne samo uljepšanu verziju priče.

Svaki raskid ostavlja prazninu. Navike se mijenjaju, a emocije se smjenjuju – od olakšanja do tuge, od snage do sumnje. Savjetuje se da ne žurite da tu prazninu popunite novom vezom, već da sebi date vremena. Korisno je da se ponovo povežete s ljudima i stvarima koje ste zapostavili, kao i da se vratite svojim hobijima i interesima. Ako osjećate da su posljedice veze veće, korisno je da se obratite i psihoterapeutu.