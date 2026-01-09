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ZDRAVO OKRUŽENJE

Roditeljstvo nakon razvoda: Prihvatite ono što ne možete promijeniti

Važno je shvatiti da za dobrobit djece nije presudno savršeno slaganje bivših partnera

Roditeljstvo nakon razvoda. Pexels

Dž. M.

9.1.2026

Roditeljstvo nakon razvoda nije lak zadatak pogotovo kada bivši partneri djecu žele podići zajedničkim snagama i učiniti ih sretnima. Pritisak da roditelji „moraju“ dobro funkcionisati zajedno često stvara dodatnu krivnju i frustraciju, iako je jasno da nije moguće natjerati drugu stranu na kompromis ili promjenu ponašanja.

Važno je shvatiti da za dobrobit djece nije presudno savršeno slaganje bivših partnera. Promjene su moguće i kada samo jedna strana odluči raditi na sebi, svojim reakcijama i načinu na koji se nosi sa situacijom. 

Prihvatanje onoga što ne možete kontrolisati oslobađa energiju koju je mnogo korisnije usmjeriti na djecu i kvalitetno zajedničko vrijeme. Najveći poklon koji roditelj može pružiti djetetu jeste mirno, stabilno i sigurno okruženje.

Fokusiranjem na pozitivne trenutke, prisutnost i emocionalnu dostupnost, djeca dobijaju osjećaj sigurnosti bez obzira na okolnosti razvoda. Čak i mali, lijepi trenuci imaju snažan i dugotrajan utjecaj na njihov emocionalni razvoj.

# RAZVOD
# DJECA
# RODITELJSTVO
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