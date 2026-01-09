Roditeljstvo nakon razvoda: Prihvatite ono što ne možete promijeniti

Roditeljstvo nakon razvoda nije lak zadatak pogotovo kada bivši partneri djecu žele podići zajedničkim snagama i učiniti ih sretnima. Pritisak da roditelji „moraju“ dobro funkcionisati zajedno često stvara dodatnu krivnju i frustraciju, iako je jasno da nije moguće natjerati drugu stranu na kompromis ili promjenu ponašanja.

Važno je shvatiti da za dobrobit djece nije presudno savršeno slaganje bivših partnera. Promjene su moguće i kada samo jedna strana odluči raditi na sebi, svojim reakcijama i načinu na koji se nosi sa situacijom.