Zanimljiva teorija: Saznajte šta vaša krvna grupa otkriva o izboru partnera

Iako ljubav nema univerzalnu formulu, postoje različite teorije koje pokušavaju objasniti zašto nas privlače određeni tipovi ljudi. Jedna od takvih teorija sugeriše da krvna grupa može utjecati ne samo na naše zdravlje, nego i na ličnost emocionalne potrebe i ono što tražimo u ljubavi.

Krvna grupa A

Osobe s krvnom grupom A u ljubavi traže emocionalnu sigurnost i mir. Ne privlače ih burne i nepredvidive veze, već partner koji je pažljiv, obziran i spreman graditi odnos korak po korak. Cijene male geste i iskrene razgovore više od grandioznih romantičnih poteza.

Krvna grupa B

Ljudi s krvnom grupom B traže strast, spontanost i osjećaj slobode. Privlače ih harizmatični pojedinci s vlastitim životom, a rutina i pretjerana pravila ih odbijaju. Veza mora biti inspirativna, u kojoj se partner poštuje vašu nezavisnost.