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FLORIDA

Modna kreatorka Verica Rakočević (78) uživa u društvu 35 godina mlađeg supruga u SAD: Podijelili fotografije u kupaćem kostimu

Među reakcijama se izdvojio i komentar glumice Anice Lazić, partnerice znatno starijeg glumca Lazara Ristovskog, koja se u šali obratila paru porukom: "Djeco dolazite kući"

Verica Rakočević i Veljko Kuzmančević. Instagram

B. R.

18.1.2026

Najpoznatija srbijanska modna kreatorka Verica Rakočević (78) boravi na Floridi sa svojim 35 godina mlađim suprugom, kompozitorom Veljkom Kuzmančevićem, gdje uživaju u odmoru i opuštenoj atmosferi na plaži.

Par je na društvenim mrežama podijelio fotografije i snimke s mora, na kojima poziraju u kupaćim kostimima, a posebnu pažnju privukao je izgled modne kreatorke. 

Brojni pratioci komentarisali su da Verica, uprkos godinama, izgleda izuzetno mladoliko, uz poruke da je za nju vrijeme gotovo stalo.

Među reakcijama se izdvojio i komentar glumice Anice Lazić, partnerice znatno starijeg glumca Lazara Ristovskog, koja se u šali obratila paru porukom:

– Djeco, dolazite kući.

# VERICA RAKOČEVIĆ
# VELJKO KUZMANČEVIĆ
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