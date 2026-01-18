Modna kreatorka Verica Rakočević (78) uživa u društvu 35 godina mlađeg supruga u SAD: Podijelili fotografije u kupaćem kostimu

Najpoznatija srbijanska modna kreatorka Verica Rakočević (78) boravi na Floridi sa svojim 35 godina mlađim suprugom, kompozitorom Veljkom Kuzmančevićem, gdje uživaju u odmoru i opuštenoj atmosferi na plaži.

Par je na društvenim mrežama podijelio fotografije i snimke s mora, na kojima poziraju u kupaćim kostimima, a posebnu pažnju privukao je izgled modne kreatorke.

Brojni pratioci komentarisali su da Verica, uprkos godinama, izgleda izuzetno mladoliko, uz poruke da je za nju vrijeme gotovo stalo.