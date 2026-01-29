U kojim godinama muškarci i žene najviše varaju?

Nevjerstvo nije samo čin - ono često odražava složene unutrašnje procese i promjene u životu Istraživanja pokazuju da su određene. godine posebno rizične, jer u tim godinama ljudi doživljavaju prelazak iz jedne decenije u drugu i preispituju lične, emotivne i profesionalne izbore.

Ovo je vrijeme kada se često traže novi izazovi, uzbuđenja ili potvrda sopstvene vrijednosti, što može povećati rizik od preljube

Takvi prelazi nisu samo simbolični - oni utiču na ponašanje i motivaciju Ljudi u tim godinama mogu osjećati potrebu da potvrde sopstvenu atraktivnost, istraže sopstvene želje ili se povežu s nekim novim, čak i van braka ili dugotrajne veze.

Zašto su tri godine posebno rizične?

Prelazak iz jedne decenije u drugu nosi sa sobom psihološke turbulencije i preispitivanja života. Istraživanja pokazuju da su godine koje završavaju brojem "9" posebno povezane sa većom vjerovatnoćom nevjerstva.

29. godina: Završetak dvadesetih i prelazak u tridesete često dovodi do preispitivanja života, karijere i stabilnosti veze

39. godina: Univerzalno najkritičnija godina za preljubu, često povezana sa krizom srednjih godina i osjećajem "posljednje prilike"

49. godina: Vrijeme introspektivnog preispitivanja postignuća i sopstvene životne vrijednosti

Ove godine funkcionišu kao okidači jer ljudi žele da ponovo osjete mladost, uzbuđenje i strast što može dovesti do emocionalne ili fizičke preljube.

Postoje psihološke i životne razlike muškaraca i žena kroz kritične periode

Stopa nevjerstva se razlikuje kod muškaraca i žena ali godine rizika često se preklapaju. Žene su sklonije nevjerstvu u ranijim tridesetim godinama a rizik raste ponovo u pedesetim i šezdesetim. Muškarci najviše varaju u kasnim četrdesetim i ranim pedesetim ali stope preljube mogu biti visoke čak i u sedamdesetim.

Posebne godine koje povećavaju rizik uključuju 29., 39., 49. i 59. kada ljudi preispituju životne prioritete i žele potvrdu svoje vrijednosti. Razlozi su kombinacija psiholoških kriza, dosade, rutine i stvaranja prilika kroz profesionalne i društvene mreže.

Kako zaštititi vezu od prevare?

Psihološki faktori koji čine godine kritičnim često uključuju krizu identiteta i srednjih godina dosadu i rutinu u vezi i stvaranje prilike za susrete s novim ljudima u profesionalnim i društvenim krugovima.

Stručnjaci naglašavaju da je najbolja zaštita veza ulaganje u nju kroz otvorenu komunikaciju, kvalitetno zajedničko vrijeme i aktivno jačanje međusobnog povjerenja.

Posvećenost partnerstvu pažnja prema potrebama drugog i zajedničko planiranje aktivnosti pomažu da se smanji rizik od preljube i ojača emotivna povezanost čak i kada par prolazi kroz izazovne i krizne periode života, prenosi "24Sedam".