Demirović u zagrljaju supruge slavi plasman na Mundijal: Podijelila trenutke radosti

Sandra Demirović, supruga Ermedin Demirović, podijelila je zajedničke fotografije s njim s Bilinog Polja nakon što su Zmajevi osigurali plasman na Svjetsko prvenstvo.

Par je pozirao nasmijan i grleći se, a Sandra je na Instagram story dodala i emotikone u obliku vatrenog srca.

Ermedin i Sandra su se vjenčali 2024. godine.

Iako njihovo vjenčanje nije bilo previše eksponirano, poznato je da su dugo bili u vezi prije braka.

Ceremonija je održana u Njemačkoj.