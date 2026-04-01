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LIJEP TRENUTAK DEMIROVIĆA

Demirović u zagrljaju supruge slavi plasman na Mundijal: Podijelila trenutke radosti

Par je pozirao nasmijan i grleći se

Sandra i Ermedin Demirović. Instagram

B. S.

1.4.2026

Sandra Demirović, supruga Ermedin Demirović, podijelila je zajedničke fotografije s njim s Bilinog Polja nakon što su Zmajevi osigurali plasman na Svjetsko prvenstvo.

Par je pozirao nasmijan i grleći se, a Sandra je na Instagram story dodala i emotikone u obliku vatrenog srca.

Ermedin i Sandra su se vjenčali 2024. godine. 

Iako njihovo vjenčanje nije bilo previše eksponirano, poznato je da su dugo bili u vezi prije braka. 

Ceremonija je održana u Njemačkoj.

Nogometna reprezentacija Bosna i Hercegovina savladala je u finalu baraža Italiju nakon penala.

U regularnom dijelu utakmice rezultat je bio 1:1, a golove su postigli Mojze Kin (Moise Kean) za Italiju i Haris Tabaković za BiH.

Taj rezultat ostao je i nakon produžetaka.

U penal-seriji uspješnija je bila selekcija BiH rezultatom 4:1, a odlučujući pogodak postigao je Esmir Bajraktarević.

Nakon historijskog plasmana, desetine hiljada navijača okupilo se ispred Vječne vatre u Sarajevu, a dolazak Zmajeva izazvao je potpun delirij.

# ERMEDIN DEMIROVIĆ
# ITALIJA
# BIH
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