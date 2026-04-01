Demirović u zagrljaju supruge slavi plasman na Mundijal: Podijelila trenutke radosti

Sandra Demirović, supruga Ermedin Demirović, podijelila je zajedničke fotografije s njim s Bilinog Polja nakon što su Zmajevi osigurali plasman na Svjetsko prvenstvo.
Par je pozirao nasmijan i grleći se, a Sandra je na Instagram story dodala i emotikone u obliku vatrenog srca.
Ermedin i Sandra su se vjenčali 2024. godine.
Iako njihovo vjenčanje nije bilo previše eksponirano, poznato je da su dugo bili u vezi prije braka.
Ceremonija je održana u Njemačkoj.
Nogometna reprezentacija Bosna i Hercegovina savladala je u finalu baraža Italiju nakon penala.
U regularnom dijelu utakmice rezultat je bio 1:1, a golove su postigli Mojze Kin (Moise Kean) za Italiju i Haris Tabaković za BiH.
Taj rezultat ostao je i nakon produžetaka.
U penal-seriji uspješnija je bila selekcija BiH rezultatom 4:1, a odlučujući pogodak postigao je Esmir Bajraktarević.
Nakon historijskog plasmana, desetine hiljada navijača okupilo se ispred Vječne vatre u Sarajevu, a dolazak Zmajeva izazvao je potpun delirij.