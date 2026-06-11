Navika koja mu je ugrozila sve: Djevojka bila na rubu da ga ostavi zbog ovog što radi u WC-u

Svako ima svoje navike kada je riječ o higijeni, pa se razlikuju i kriteriji prema kojima procjenjujemo šta je čisto, a šta nije. Takve razlike ponekad mogu postati izvor nesuglasica među partnerima, a jedna žena tvrdi da je zbog navike svog dečka došla na rub strpljenja.

Svoju priču podijelila je na Redditu, gdje je otkrila da već šest mjeseci živi s partnerom i da njihova veza uglavnom funkcioniše odlično. Ipak, jedna njegova navika ne prestaje da je nervira.

– Koristi jedan te isti ručnik za sve. I kada kažem za sve, mislim doslovno za sve – napisala je.

Prema njenim riječima, dečko istim ručnikom briše lice, stopala i znoj nakon teretane, a potom ga zgužvanog prebaci preko držača u kupatilu, gdje se gotovo nikada ne osuši kako treba.

Vremenom je ručnik počeo poprimati neugodan i ustajao miris, a situacija je postala toliko neugodna da ga je na kraju sama oprala nakon što ga je koristio pune tri sedmice bez pranja.

– Praktično sam ga morala odlijepiti s kuke – navela je.

Međutim, njen dečko ne vidi nikakav problem u tome.

– Njegova logika je da ručnik ostaje čist jer ga koristi samo nakon tuširanja, kada je i sam čist – objasnila je.

Kada je odlučila oprati ručnik, umjesto zahvalnosti dočekala ju je ljutnja.

– Rekao je da sam mu uništila „uhodanu fazu“ ručnika i da sada mora koristiti novi koji ne upija jednako dobro – napisala je.

S druge strane, partner smatra da su njene higijenske navike pretjerane. Ona za kosu koristi poseban ručnik od mikrovlakana, za lice mekani bambusov ručnik, a za tijelo veliki kupaonski ručnik.

Jedan korisnik Reddita zaključio je da se njih dvoje nalaze na potpuno suprotnim krajevima spektra kada je riječ o higijenskim navikama.

Ipak, ono što ju je najviše šokiralo dogodilo se prije nekoliko dana.

– Vidjela sam ga kako svojim „ručnikom za sve“ briše nešto proliveno po podu. Nakon toga ga je samo vratio na držač, tik uz moj ručnik za lice. U tom trenutku umalo sam spakovala stvari i otišla – priznala je.