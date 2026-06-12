U Republici Srpskoj brakovi i u poznim godinama: Najstarija mlada imala 77, mladoženja 87 godina

U Republici Srpskoj zabilježen je zanimljiv podatak o sklapanju brakova tokom 2025. godine koji pokazuje da godine ne predstavljaju prepreku za ulazak u bračnu zajednicu.

Prema zvaničnim statističkim podacima, najstarija nevjesta koja je te godine stupila u brak imala je 77 godina, dok je najstariji mladoženja imao 87 godina.

Ovi podaci ukazuju na to da se i u poznijim životnim godinama građani odlučuju na zajednički život i sklapanje braka, potvrđujući da za ljubav i nove početke nikada nije kasno.