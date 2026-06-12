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NIKAD NIJE KASNO

U Republici Srpskoj brakovi i u poznim godinama: Najstarija mlada imala 77, mladoženja 87 godina

Statistika pokazala da se građani i u starijoj dobi sve češće odlučuju na sklapanje braka i zajednički život

Brak i u osamdesetim godinama života. Facebook

I. Š.

prije 35 minuta

U Republici Srpskoj zabilježen je zanimljiv podatak o sklapanju brakova tokom 2025. godine koji pokazuje da godine ne predstavljaju prepreku za ulazak u bračnu zajednicu.

Prema zvaničnim statističkim podacima, najstarija nevjesta koja je te godine stupila u brak imala je 77 godina, dok je najstariji mladoženja imao 87 godina.

Ovi podaci ukazuju na to da se i u poznijim životnim godinama građani odlučuju na zajednički život i sklapanje braka, potvrđujući da za ljubav i nove početke nikada nije kasno.

# VJENČANJE
# RS
# BRAK
# UDAJA
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