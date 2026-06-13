Navijači priznali: Pobjeda reprezentacije često završava i "pobjedom" u spavaćoj sobi

Svjetsko prvenstvo 2026. je počelo, a tu je navijačka euforija koja već sada oblikuje svakodnevicu miliona ljubitelja nogometa širom svijeta. I dok se pažnja uglavnom usmjerava na ono što se dešava na terenu, tako i u BiH nakon što je naša reprezentacija u prvoj utakmici odigrala s Kanadom 1:1, jedno istraživanje pokušalo je odgovoriti na zanimljivo pitanje – da li sportska uzbuđenja utiču i na privatni, intimni život navijača.

U anketi kompanije LELO, jednog od vodećih svjetskih brendova luksuznih intimnih proizvoda, u kojoj je učestvovalo više od 4.600 navijača, pokazalo se da većina ispitanika ne želi birati između sportskog i privatnog zadovoljstva. Oko 38 posto njih smatra da je moguće uživati i u pobjedi reprezentacije i u uspješnom intimnom životu. Dodatnih 31,89 posto navodi da ih pobjede njihove ekipe dodatno zbližavaju s partnerom i pozitivno utiču na seksualni život, dok 28,37 posto kaže da sve zavisi od konačnog rezultata utakmice.

Gol koji izaziva snažne emocije

Psiholozi već dugo objašnjavaju fenomen posrednog doživljaja uspjeha, odnosno osjećaj zadovoljstva koji nastaje kada svjedočimo uspjehu grupe s kojom se poistovjećujemo. To bi moglo objasniti zašto gotovo četvrtina navijača (23,5 posto) tvrdi da je osjećaj nakon pobjedničkog gola, zbog naleta emocija i oslobađanja napetosti, gotovo uporediv s orgazmom.

Rezultati ankete pokazuju i da gol za mnoge ne predstavlja samo promjenu rezultata. Više od 38 posto ispitanika navodi da nakon pogotka osjeća snažan nalet adrenalina koji povećava želju za bliskošću i doprinosi boljem intimnom iskustvu. Oko 20 posto pobjedu svoje ekipe opisuje kao „najbolju predigru“.

Adrenalin s tribina prelazi i u privatni život

Da sportsko uzbuđenje ne ostaje samo na stadionu smatra i 39 posto ispitanika, koji vjeruju da upravo adrenalin nakon velikih pobjeda doprinosi većem osjećaju sreće, energije i bliskosti s partnerom.

Ipak, nogomet ostaje prioritet. Čak 41 posto navijača kaže da im je utakmica važna do posljednjeg sudijskog zvižduka, dok 16,4 posto priznaje da poluvrijeme ponekad koriste za kratki predah od sporta i intimne trenutke.

Porazi imaju suprotan efekat

Emocionalni uticaj nogometa ne odnosi se samo na pobjede. Nakon poraza omiljene ekipe, mnogi navijači osjećaju pad raspoloženja koji se prenosi i na privatni život.

Gotovo polovina ispitanika (45,7 posto) navodi da nakon teškog poraza gubi interes za intimnost, dok dodatnih 30 posto želi samo mir i samoću. Posebno teško padaju porazi u utakmicama u kojima je pobjeda bila na dohvat ruke.

Ipak, oko 13 posto ispitanika kaže da upravo intimnost koristi kao način opuštanja i emocionalnog rasterećenja nakon poraza, pokušavajući na taj način smanjiti stres i popraviti raspoloženje.

Može li nogomet utjecati na „baby boom“?

Ideja da sportski uspjesi utiču na natalitet nije nova. Nakon velikih pobjeda nekih reprezentacija širom svijeta zabilježen je porast broja rođenih beba devet mjeseci kasnije, što se često naziva „baby boom efektom“.

Čak 80 posto ispitanika vjeruje u takozvani „Iniestin efekt“, odnosno mogućnost da velike sportske pobjede dovode do povećanog broja rođenja. Oko 34 posto smatra da su euforija i pobjede snažan afrodizijak, dok 46 posto to pripisuje kombinaciji hormona, slavlja i opuštene atmosfere.

Šta kada partner ne dijeli ljubav prema nogometu?

Istraživanje je pokazalo i zanimljive navike u vezama gdje samo jedan partner prati utakmice. Oko polovine ispitanika navodi da se drugi partner najčešće priključi gledanju, dok približno 20 posto priznaje da u takvim trenucima traži druge načine opuštanja jer je partner potpuno fokusiran na nogomet.

Bez obzira na rezultate na terenu, istraživanje pokazuje da nogomet kod navijača izaziva snažne emocionalne reakcije koje se često prelijevaju i u druge aspekte života. Pobjede donose euforiju, porazi razočaranje, a kod dijela ljudi te emocije imaju direktan uticaj na bliskost, raspoloženje i intimne odnose.