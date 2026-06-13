Četiri znaka ovog ljeta čeka ljubavna eksplozija: Neki bi čak mogli imati sudbinski susret

Ljeto 2026. godine moglo bi donijeti brojne promjene na ljubavnom planu, barem prema astrološkim prognozama. Pred pojedinim horoskopskim znakovima nalazi se period ispunjen snažnim emocijama, novim poznanstvima i prilikama za jačanje postojećih veza.

Poseban utjecaj imat će ulazak Jupitera, planete sreće i napretka, u znak Lava krajem juna, što će donijeti više optimizma, samopouzdanja i želje za romantičnim avanturama. Istovremeno, retrogradni Merkur u Raku mogao bi mnoge navesti da se vrate neriješenim emotivnim pitanjima i zatvore stara poglavlja prije nego što krenu dalje.

Među svim znakovima, četiri će se posebno izdvojiti kada je riječ o ljubavi.

Lav – u centru pažnje i ljubavnih dešavanja

Za Lavove predstoji izuzetno povoljan period. Ulazak Jupitera u njihov znak 30. juna donosi dodatnu energiju, sreću i osjećaj da im je sve nadohvat ruke.

Njihova harizma i privlačnost bit će izraženije nego inače, pa će lako privlačiti pažnju okoline. Venera dodatno pojačava taj utjecaj ulaskom u znak Lava sredinom juna, čineći ih gotovo neodoljivima.

Slobodni Lavovi mogli bi upoznati osobu koja će ih potpuno osvojiti, dok oni koji su u vezi imaju priliku da unesu novu strast i romantiku u odnos.

Bik – mir, stabilnost i emotivna sigurnost

Bikovima ljeto donosi ono za čim najčešće tragaju – osjećaj sigurnosti i stabilnosti. Fokus će biti na porodici, domu i kvalitetnim odnosima s bliskim ljudima.

Slobodni pripadnici ovog znaka mogli bi upoznati osobu s kojom dijele iste vrijednosti i pogled na budućnost. Za zauzete Bikove ovo je period jačanja veze i planiranja zajedničkih koraka.

Iako početak ljeta može donijeti manje nesporazume, njihova smirenost pomoći će da sve riješe bez većih problema.

Rak – vrijeme važnih odluka

Rakove očekuje intenzivan emotivni period. Retrogradni Merkur u njihovom znaku potaknut će ih da razmisle o prošlim vezama, neizgovorenim riječima i željama koje su dugo potiskivali.

Za mnoge Rakove ovo bi moglo biti vrijeme donošenja ozbiljnih odluka o zajedničkom životu, zarukama ili proširenju porodice.

Slobodni Rakovi kroz proces ličnog preispitivanja mogli bi jasnije sagledati kakvu osobu žele pored sebe, što povećava šanse za susret s nekim posebnim.

Škorpija – strast i nova životna energija

Škorpije u ljeto ulaze s pojačanom intuicijom i izraženom privlačnošću. Uspjesi na poslovnom planu dodatno će im podići samopouzdanje, što će se odraziti i na ljubavni život.

Za slobodne Škorpije posebno zanimljiv mogao bi biti avgust, kada su mogući susreti koji će ostaviti snažan utisak i otvoriti vrata ozbiljnijim vezama.

Oni koji su već u vezi mogli bi dodatno učvrstiti odnos kroz zajedničke planove i ambicije, uz mnogo više strasti nego inače.

Prema astrološkim prognozama, upravo Lavovi, Bikovi, Rakovi i Škorpije imaju najveće šanse da ovog ljeta dožive značajne ljubavne promjene i pronađu sreću na emotivnom planu.