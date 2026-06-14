Voditeljica Vildana Milić izgovorila sudbonosno “da”, a za “Dnevni avaz” otkriva sve o bajkovitom vjenčanju: Sve je došlo na svoje mjesto

Godinama je budila gledaoce širom Bosne i Hercegovine uz osmijeh, vedrinu i prepoznatljivu energiju u jutarnjem programu Federalne televizije. Danas, osim po uspješnoj medijskoj karijeri, Vildana Mehmedović, a odskoro i Milić, privlači pažnju i zbog jednog od najljepših životnih trenutaka, udaje koja je ovih dana bila tema brojnih komentara na društvenim mrežama.
Fotografije s vjenčanja, romantični kadrovi iz Crne Gore i elegantna vjenčanica izazvali su oduševljenje javnosti, a mnogi su poželjeli saznati kako je izgledao njen poseban dan daleko od kamera.
Za “Dnevni avaz” iskreno govori o emocijama nakon vjenčanja, ljubavi koja je prerasla u brak, podršci supruga, planovima za budućnost i životnom balansu između porodice i karijere.
Kako se osjećate nekoliko dana nakon što ste izgovorili sudbonosno „da“?
- Iskreno, osjećam se predivno. Još su emocije pomiješane i vjerovatno će trebati malo vremena da se sve slegne. Najvažnije od svega jeste da je to bio dan upravo onakav kakav smo zamišljali i kojem smo se mjesecima unazad posvećeno pripremali i organizacijski planirali. Sada samo uživamo u uspomenama i svemu što smo proživjeli tog dana.
Emocije su pomiješane
Da li su se već slegli utisci ili još živite svoju filmsku priču?
- Kao što sam već rekla, sve je još jako svježe i emocije su još pomiješane. Vjerujem da će s vremenom sve doći na svoje mjesto, ali trenutno još živim te predivne trenutke. Bilo je toliko emocija, ljubavi i lijepih uspomena da ih i dalje premotavam u glavi i pokušavam upiti svaki detalj.
Kada ste prvi put pomislili: „To je čovjek za kojeg ću se udati“?
- Najiskrenije, jako brzo. Već nakon nekih mjesec dana naše veze imala sam osjećaj da je to – to. Postojala je neka posebna sigurnost i mir koji sam osjećala uz njega, iako je sve bilo još na početku. Nekad jednostavno osjetiš kada je osoba prava.
Fotografije iz Crne Gore oduševile su mnoge. Kako ste odabrali baš te lokacije?
- Željeli smo da imamo uspomene koje će trajati i fotografije koje ćemo i za nekoliko godina gledati s istim oduševljenjem. U razgovoru s našim fotografom Edijem Pallaskom razmišljali smo gdje bismo mogli otići, a da nam bude relativno blizu, romantično i fotogenično. Izbor je pao na Kotor i mislim da nismo mogli napraviti bolji izbor. Iskreno, te fotografije za nas imaju posebnu vrijednost i zauvijek će nas vraćati na jedan predivan period našeg života.
Imali ste nekoliko predivnih vjenčanica. Koja Vam je bila najdraža i zašto?
- Ne bih voljela da zvuči kao kliše, ali zaista svaka od njih ima svoju posebnu priču. Od vjenčanice koju sam nosila na sam dan vjenčanja, koja je rađena prema mojim mjerama i zamišljena baš za taj trenutak, preko velike i raskošne haljine za svadbeno slavlje, pa sve do one u kojoj sam plesala do kasno u noć, svaka je imala svoju svrhu i poseban osjećaj. Kada bih ponovo birala, izabrala bih iste, jer na kraju nije najvažnije samo kako haljina izgleda, nego kako se žena u njoj osjeća. A ja sam se u svakoj osjećala predivno.
Novo poglavlje
Koji detalj s vjenčanja je bio baš onakav kakav ste oduvijek zamišljali?
- Ono što sam oduvijek zamišljala jeste upravo ta posebna energija na svadbi. Nikada mi se nije dopadalo kada ljudi cijelu noć samo sjede za stolovima, vjerovatno zato što ja nisam takav tip osobe. Željela sam da se ljudi opuste, uživaju, plešu i budu dio jedne lijepe uspomene. Mislim da je upravo ta atmosfera bila jedan od najvažnijih detalja koji ću pamtiti.
Jeste li na vjenčanju bili više voditeljica koja pazi na svaki detalj ili mladenka koja se prepustila emocijama?
- Mjesecima unaprijed vodila sam računa o svakom detalju i trudila se da sve bude onako kako smo zamislili. Ali kada je došao sam dan vjenčanja, a potom i svadba, potpuno sam se prepustila atmosferi, emocijama i trenutku. Nisam bila u ulozi voditeljice ni jedan posto, bila sam samo mladenka koja uživa i proživljava svoj poseban dan.
Mnogi se pitaju – hoće li brak donijeti neke promjene u karijeri?
- Neće, barem za sada. Vjerujem da će se kroz vrijeme neke stvari prirodno mijenjati i da će život donijeti nove izazove i prilike, ali trenutno ostajem jednako posvećena svom poslu i karijeri. Brak za mene predstavlja novo poglavlje privatno, ali ne znači odustajanje od onoga što volim i gradim profesionalno.
Da li Vas i dalje gledamo istim tempom na malim ekranima ili planirate malo usporiti i više vremena posvetiti privatnom životu?
- Prioriteti se uvijek moraju znati, a moja porodica je svakako jedan od najvažnijih. Međutim, moj posao je također veliki dio mog života jer ga iskreno volim. Danas je zaista rijetkost raditi nešto što voliš i živjeti to punim plućima. Najbolje sam shvatila koliko mi ovaj posao znači kada sam na nekoliko mjeseci izašla iz medija i otišla u potpuno drugi sektor. Zato nastavljam graditi svoju karijeru i raditi ono što volim. Ima tu još mnogo planova i posla, tako da se ništa ne mijenja, osim prezimena.
Možemo li uskoro očekivati neke nove poslovne projekte ili je sada fokus na uživanju u prvim bračnim danima?
- Projekata sigurno neće manjkati, ima mnogo planova i ideja. Trenutno, nakon svadbe i “plovidbe u bračne vode”, fokus mi je na master tezi i završavanju tog dijela obaveza, ali svakako vjerujem da je balans najvažniji. Što se poslovnih planova tiče, za sada ne bih previše govorila – vrijeme će sve pokazati i otkriti u pravom trenutku.
Šta je najljepša stvar koju ste naučili o ljubavi kroz ovu priču koja je završila brakom?
- Da je ljubav zapravo mir koji imaš s nekim – harmonija i razumijevanje, a nikako nešto što te opterećuje ili “boli glava”. Naprotiv, prava ljubav je kada jedno drugo umirujete, podržavate i punite energijom, kada ste jedno drugom oslonac i izvor snage.
Prvi ples
Da li postoji neki trenutak sa svadbe koji niko nije vidio, a Vama je posebno ostao u srcu?
- Priprema za prvi ples mi prva pada na pamet. Ta uzbuđenost i mala nervoza jer nismo ništa posebno vježbali – nekoliko minuta prije ulaska u salu smo ga zapravo samo “probali”. Bilo je jako smiješno i zanimljivo u tom trenutku, ali na kraju je sve ispalo odlično. Upravo ti naši mali, skriveni momenti uzbuđenja i brige da sve prođe savršeno su nešto što smo možda uspjeli “prikriti”, ali će nam zauvijek ostati u lijepom sjećanju.
Kako zamišljate naredno životno poglavlje – kao supruga, ali i kao uspješna žena u svom poslu?
- Jedno ne isključuje drugo. Navikla sam da radim, da budem u pokretu i da gradim sebe kroz posao koji volim. S druge strane, porodica mi je prioritet i nešto što ima posebno mjesto u mom životu. Vjerujem da se sve može uskladiti kada postoje volja, ljubav i dobra organizacija.
Kada biste svoj ljubavni put opisali naslovom jednog filma, kako bi se taj film zvao?
- Rekla bih da bi to bio film o miru koji se pronađe u pravom trenutku – nešto između slučajnosti i sudbine. Možda bi se zvao “Sve je došlo na svoje mjesto”, jer upravo tako i doživljavam naš put – bez forsiranja, ali s osjećajem da se sve posložilo tačno kako treba.
Podrška supruga
Kako Vaš suprug gleda na Vašu karijeru i medijsku izloženost?
- On je oduvijek moja najveća podrška. Kada smo se upoznali, znao je čime se bavim, ali i šta taj posao nosi sa sobom. S obzirom na to da i u svom okruženju ima ljude koji su povezani s medijima, dobro razumije moj svijet i sve izazove koje ovaj posao donosi. Zaista sam sretna što pored sebe imam osobu koja me podržava, vjeruje u mene i ima puno razumijevanja za ono što radim.