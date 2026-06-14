Voditeljica Vildana Milić izgovorila sudbonosno “da”, a za “Dnevni avaz” otkriva sve o bajkovitom vjenčanju: Sve je došlo na svoje mjesto

Godinama je budila gledaoce širom Bosne i Hercegovine uz osmijeh, vedrinu i prepoznatljivu energiju u jutarnjem programu Federalne televizije. Danas, osim po uspješnoj medijskoj karijeri, Vildana Mehmedović, a odskoro i Milić, privlači pažnju i zbog jednog od najljepših životnih trenutaka, udaje koja je ovih dana bila tema brojnih komentara na društvenim mrežama. Fotografije s vjenčanja, romantični kadrovi iz Crne Gore i elegantna vjenčanica izazvali su oduševljenje javnosti, a mnogi su poželjeli saznati kako je izgledao njen poseban dan daleko od kamera. Za “Dnevni avaz” iskreno govori o emocijama nakon vjenčanja, ljubavi koja je prerasla u brak, podršci supruga, planovima za budućnost i životnom balansu između porodice i karijere. Kako se osjećate nekoliko dana nakon što ste izgovorili sudbonosno „da“? - Iskreno, osjećam se predivno. Još su emocije pomiješane i vjerovatno će trebati malo vremena da se sve slegne. Najvažnije od svega jeste da je to bio dan upravo onakav kakav smo zamišljali i kojem smo se mjesecima unazad posvećeno pripremali i organizacijski planirali. Sada samo uživamo u uspomenama i svemu što smo proživjeli tog dana. Emocije su pomiješane Da li su se već slegli utisci ili još živite svoju filmsku priču? - Kao što sam već rekla, sve je još jako svježe i emocije su još pomiješane. Vjerujem da će s vremenom sve doći na svoje mjesto, ali trenutno još živim te predivne trenutke. Bilo je toliko emocija, ljubavi i lijepih uspomena da ih i dalje premotavam u glavi i pokušavam upiti svaki detalj. Kada ste prvi put pomislili: „To je čovjek za kojeg ću se udati“? - Najiskrenije, jako brzo. Već nakon nekih mjesec dana naše veze imala sam osjećaj da je to – to. Postojala je neka posebna sigurnost i mir koji sam osjećala uz njega, iako je sve bilo još na početku. Nekad jednostavno osjetiš kada je osoba prava. Fotografije iz Crne Gore oduševile su mnoge. Kako ste odabrali baš te lokacije? - Željeli smo da imamo uspomene koje će trajati i fotografije koje ćemo i za nekoliko godina gledati s istim oduševljenjem. U razgovoru s našim fotografom Edijem Pallaskom razmišljali smo gdje bismo mogli otići, a da nam bude relativno blizu, romantično i fotogenično. Izbor je pao na Kotor i mislim da nismo mogli napraviti bolji izbor. Iskreno, te fotografije za nas imaju posebnu vrijednost i zauvijek će nas vraćati na jedan predivan period našeg života.

Milić: Na kraju nije najvažnije samo kako haljina izgleda, nego kako se žena u njoj osjeća . Edi Pallaska Milić: Na kraju nije najvažnije samo kako haljina izgleda, nego kako se žena u njoj osjeća . Edi Pallaska

Imali ste nekoliko predivnih vjenčanica. Koja Vam je bila najdraža i zašto? - Ne bih voljela da zvuči kao kliše, ali zaista svaka od njih ima svoju posebnu priču. Od vjenčanice koju sam nosila na sam dan vjenčanja, koja je rađena prema mojim mjerama i zamišljena baš za taj trenutak, preko velike i raskošne haljine za svadbeno slavlje, pa sve do one u kojoj sam plesala do kasno u noć, svaka je imala svoju svrhu i poseban osjećaj. Kada bih ponovo birala, izabrala bih iste, jer na kraju nije najvažnije samo kako haljina izgleda, nego kako se žena u njoj osjeća. A ja sam se u svakoj osjećala predivno. Novo poglavlje Koji detalj s vjenčanja je bio baš onakav kakav ste oduvijek zamišljali? - Ono što sam oduvijek zamišljala jeste upravo ta posebna energija na svadbi. Nikada mi se nije dopadalo kada ljudi cijelu noć samo sjede za stolovima, vjerovatno zato što ja nisam takav tip osobe. Željela sam da se ljudi opuste, uživaju, plešu i budu dio jedne lijepe uspomene. Mislim da je upravo ta atmosfera bila jedan od najvažnijih detalja koji ću pamtiti. Jeste li na vjenčanju bili više voditeljica koja pazi na svaki detalj ili mladenka koja se prepustila emocijama? - Mjesecima unaprijed vodila sam računa o svakom detalju i trudila se da sve bude onako kako smo zamislili. Ali kada je došao sam dan vjenčanja, a potom i svadba, potpuno sam se prepustila atmosferi, emocijama i trenutku. Nisam bila u ulozi voditeljice ni jedan posto, bila sam samo mladenka koja uživa i proživljava svoj poseban dan.



Milić: Mjesecima unaprijed vodila sam računa o svakom detalju . Edi Pallaska Milić: Mjesecima unaprijed vodila sam računa o svakom detalju . Edi Pallaska