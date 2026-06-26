"Iznenadni razvodi" su u porastu: Zašto je toliko ljudi zatečeno partnerovom odlukom?

Većina parova odluku o razvodu braka ne donosi olako. Za svaki par koji se sporazumno raziđe, tu je puno više onih koji godinama prolaze kroz cikluse sukoba prije nego što iko zatraži razvod.

No, sve je teže ignorisati i treću vrstu raskida veze, onu u kojoj svađa nema jer je jedna osoba već mjesecima mentalno odustala od svega.

Ključna poveznica takvih "iznenadnih razvoda" je jaz između onoga što je svaki od supružnika mislio da se u braku dešava. Jedan partner bio je dugo nezadovoljan bračnim životom, neispunjene potrebe i neriješene pritužbe samo su se gomilale, dok je drugi ostao potpuno zatečen jer, iz njegove perspektive, nije bilo problema, piše Vice.

Sve više iznenadnih razvoda

Prema pisanju portala Body+Soul, ovakva vrsta razvoda sve je učestalija, pogotovo među parovima starijim od 50 godina. Od devedesetih godina prošlog vijeka stopa razvoda za tu starosnu grupu se udvostručila, a duži životni vijek, veća finansijska nezavisnost žena i kolektivna nespremnost da se druga polovina života provede u braku koji ne ispunjava su znatno uticali na masovne razvode.

Šutanje je pogubnija od svađe

Svijet slavnih nedavno je ponudio nekoliko slikovitih primjera. Nikol Kidman (Nicole Kidman) navodno nije znala da je Kit Urban (Keith Urban) odlučio da okonča njihov 19-godišnji brak sve dok se to nije dogodilo.

Tu je i Sofi Tarner (Sophie Turner), koja je navodno o razvodu braka saznala preko medija. Odnosno, putem medija je saznala da je Džo Džonas (Joe Jonas) podnIo zahtjev za razvod, a ne u razgovoru s njim.

Šta stoji iza ovog trenda?

Jedan dio uzroka je kulturološki. Društvena stigma oko razvoda uveliko je nestala, što znači da ljudi više ne ostaju u praznim brakovima samo radi forme. Dejting aplikacija i kultura veza za jednu noć takođe nisu pomogle.

Ipak, ključni problem je komunikacija, odnosno njen potpuni izostanak. Dr. Džon Gotmen (Gottman), čija su decenijska istraživanja u "Ljubavnoj laboratoriji" Univerziteta u Vašingtonu rezultirala s više od 90 odsto tačnosti u predviđanju razvoda, utvrdio je četiri obrasca ponašanja koja signalizuju bračne nevolje: kritikovanje, prezir, zauzimanje odbrambenog stava i komunikacijska blokada.

Upravo je komunikacijska blokada tihi ubica veze. Partner koji potpuno zaćuti kada dođe do sukoba nije pomiren sa situacijom. On je već odlučio da više nema o čemu da razgovara. Sukob nije neprijatelj braka. Ćutanje jeste.