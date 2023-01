Jedna od najpoznatijih australskih eskort djevojaka otkriva pet stvari koje žene trebaju znati o svojim muževima

- Nijedan muškarac ne može se samo seksati tri sata, ali može razgovarati i maziti se - tvrdi ona.

- Devet od deset puta vaš muž želi samo da ga netko grli. Muškarci mi pričaju da spavaju u odvojenim sobama i da to mrze. Vjerujem da njihove žene imaju svoje razloge, ali upamtite, ovo je muška strana priče - kaže i dodaje da nije čudno da muškarci traže intimnost drugdje.

Otkriva da muškarcima najviše nedostaje oralno zadovoljavanje žene.

- Možda je stvar u njihovom egu, no važnije im je da je vama dobro. Uglavnom će svršiti tek kad znaju da ste vi svršili. Oralni seks je nešto što vole i što im nedostaje u životu. Prestanite se brinuti o svojoj težini, dlakavim nogama i tome kako izgleda vaša vagina. Njega to ne zanima. Samo lezite, opustite se i uživajte - tvrdi i dodaje da bi bilo lijepo i da muškarcu uzvratite uslugu.

Iznenađujuće na koga su najviše ljubomorni.

- Često to čujem: 'Ni ne primjećuje me kad dođem, više je fokusirana na djecu i psa nego na mene'. Sigurna sam da ni on nije anđeo, no za dobro vas oboje potrudite se oko njega - kaže Samantha.

Pokažite interes za njegov posao i budite ljubaznije prema mužu, savjetuje Samantha. Dodaje da je muškarcima dobar seks potreban kao što je ženama potreban dobar puder.

- Tek s 40 godina sam našla savršen puder. Sad ne mogu živjeti bez njega. Ne samo da ga volim, trebam ga. Tako je i muškarcima sa seksom - tvrdi.

- Svi zaslužujemo dobar seks, uključujući i vas pa mu se posvetite. Pas može pričekati - zaključuje Samantha.