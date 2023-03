Najčešći izgovori koje muškarci koriste kada nisu spremni za brak

Kada muškarac ne želi da se oženi, on će tom prilikom smisliti nekoliko izgovora, a ovo su neki od najčešćih.

Još uvijek smo mladi

Osjećaju unaprijed kao da će biti pod velikim pritiskom i to ih izluđuje. Iz ovog razloga će vam reći da ima još vremena, pokušavajući da odlože stupanje u brak.

Dobro nam je ovako

Kada vam momak ovo kaže, on zapravo misli da ne želi da se odrekne svoje slobode. On želi da izlazi sa društvom kao i do sad, ali i da se ujedno viđa sa vama.

On ne želi ženu kraj sebe koja će mu prigovarati što je došao kući kasno i što spava do podne. On vam ovim riječima poručuje da ne želi da mijenja svoj životni stil i rutinu zbog vas.

Možda još uvijek živi sa roditeljima ili već duže vrijeme ima svoj stan i uživa u slobodi koje nije spreman da se odrekne.