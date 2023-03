Ko su najbolje, a ko najgore supruge prema horoskopu?

Saznajte koji znaci Zodijaka su najbolje partnerke da sa njima provedete cijeli život.

Rak

Veoma su emotivne i posvećene. Nažalost, takva emocionalna izloženost obično ih vodi ka slomljenom srcu. Ali, uprkos tome što ih je vrlo lako povrijediti, pravi je izbor za stabilnu i dugu vezu. Vole koncept braka i zajednice, to je nešto što daje smisao njihovom životu. Izuzetno su brižne i potrudiće se da udovolje svom mužu i djeci, samo zato što to žele i što imaju puno ljubavi da pruže. Ona je savršena žena kojoj možete pokloniti svoje povjerenje. Zbog toga su žene Rakovi najbolje supruge Zodijaka.

Riba

Žene u ovom znaku su pouzdane. One nikada nikoga neće iznevjeriti, uvijek će vam dati drugu priliku. U početku odaju utisak da su pomalo stidljive, ali čim vas puste u srce, otkrićete potpuno novi svijet ljubavi i privrženosti. Zbog svoje kreativnosti vrlo su inteligentne, a imaju i onu ljupku stranu koju nikada nećete zaboraviti. Vole sofisticiran život i uživanje ​​u finoj hrani i dobroj muzici. Mogu biti malo neraspoložene, ali njihova dobrota i odanost to nadoknađuju.

Vaga

Vrlo su emotivne i najljubazniji znak Zodijaka. Uvijek nastoje da budu pozitivne i srećne, ali to ih ne sprečava da se nose s bilo kakvim sukobima u braku. Vaga neće moći mirno da zaspi dok ne riješi svađe s partnerom i zato će insistirati da se problemi riješe što prije. Osim toga, one su mislioci koji inspirišu svoje partnere da ostvare svoje ciljeve. To je ono što njihove jače polovine tjera da budu bolji. Veliki su ljubavnici i majstori romantike.

Vodolija

Žene Vodolije su vrlo impulsivne jer ne podnose dosadu. Ako osjećaju da su upale u svakodnevicu, odmah će nešto preduzeti da to promijene. Dakle, ako želite da se skrasite kraj Vodolije, vodite računa da vasa veza ne stagnira jer u suprotnom one će vas ostaviti. Kada Žena Vodolija shvati da veza ne ide, ona će se okrenuti i otići. Osim toga, veoma su pametne i žele da im partner parira. Stoga, ako možete da ih pratite, oženite se ovim znakom. Nećete se pokajati.

Jarac

Kada nešto odluče, žene Jarčevi će to i uraditi. One su apsolutne kraljice kada je u pitanju multitasking – briga o djeci, kući, poslu i, što je najvažnije, vođenje srećnog bračnog života. Ako želite da oženite ovakvu ženu, morate biti vrlo organizovani. One ne podnose ljenjost ili ljude koji stalno obećavaju stvari, a ne preduzimaju ništa po tom pitanju. Sve što je manje od savršene organizacije i postizanja ciljeva ruši dogovor.

Blizanci

Žene Blizanci su lukave. U jednom trenutku će biti najbolja supruga koju možete poželjeti, sa izlivima ljubavi i brižnim djelima, a u sljedećem će se potpuno predomisliti. Ako želiteda provedete cijeli život s njom, morate znati da postoje dvije njene strane koje morate prihvatiti. Lako je živjeti s privrženom i ljubavnom stranom, ali šta kada druga strana dođe na red… Morate biti spremni za to.

Bik

Jednom kada pronađe srodnu dušu, žena u znaku Bika je veoma posvećena partnerka. Ništa joj neće biti važnije od njega, daće sve od sebe da mu odovolji. Žene Bikovi su inteligentne. Ako želite da privučete njenu pažnju, morate biti njen savršen par intelektualno i emocionalno. A to nije lako. Žene rođene u ovom znaku su veoma lojalne i zaštitnički nastrojene prema porodici, posebno kada su u pitanju njihova djeca.