Kako obnoviti brak nakon nevjerstva

Iako u velikom broju slučajeva prevara u braku dovodi do razvoda, to ne mora uvijek nužno da bude slučaj. Ako ste riješili da svom suprugu date drugu šansu, jer je pokazao iskreno kajanje za svoje (ne)djelo, ono što bi trebalo da znate je da vas očekuje ozbiljan posao.

Naime, ako želite da nađete način da vaš brak funkcioniše, moraćete ponovo da izgradite povjerenje koje je narušeno. Prema riječima bračnih savjetnika vježbe za izgradnju povjerenja su najbolji način da se vrati poljuljan odnos na pravi put.

Otkrivamo vam koje to vežbe mogu spasiti vaš brak.

"Lijek" za narušeno povjerenje

Da li imate predstavu o tome koji je to najmoćniji lijek za uništeno povjerenje? Otvorena i iskrena komunikacija naravno. Nažalost, komunikacija je jedna od onih stvari koje parovi uzimaju zdravo za gotovo, uvjereni da se ništa ne može riješiti samo razgovorom.

Međutim, baš naprotiv, razgovor je suština riješenja vaših problema.

Pričajte sa svojim suprugom u strahovima koje imate, razlozima koji su doveli do nevjerstva, kao i osjećanja koja su se javila kada ste to saznali.

Prepustite se praštanju

Nakon smislenog razgovora, vreme je da otkrijete magiju koja se krije iza oproštaja. Obnova povjerenja zaista nije moguća, ako vi niste u stanju da iskreno oprostite svom suprugu. Iako vam može izgledati da mu opraštanjem činite uslugu i omogućavate da se osjeća bolje, vi zapravo sebi skidate teret s leđa.

Ljutnja je ta koja nas opterećuje, a ako pokažete sposobnost opraštanja porašćete do visina u očima svog supruga. On će vas cijeniti više nego ikad.

Dodijelite jedno drugom male nasumične zadatke

Važno je da imate u vidu da nije moguće izgraditi povjerenje preko noći. U pitanju je emocionalni proces u kom obje strane moraju da preuzmu aktivnu ulogu. Imajući to na umu, možete jedno drugom da date manje nasumične zadatke i samim tim pokažete da verujete da će on to što ste tražili, zaista i uraditi. Ti zadaci mogu biti bilo šta od kuvanja kafe, preko iznošenja smeća, do kupovine namirnica. Važno je da ponovo osjetite da možete da se oslonite na svog supruga.

Osmislite zabavne zajedničke aktivnosti koje će vas zbližiti

Svi stručnjaci za odnose će se složiti u jednom: djela su mnogo moćnija od riječi kada je u pitanju ponovno uspostavljanje povjerenja u braku. U tom pogledu poželjno bi bilo da isplanirate neke zanimljive aktivnosti samo za vas dvoje. Možete otići u dugu šetnju, nov restoran u gradu, kuvati zajedno, plesati, voziti bicikla ili gledati zvijezde na nebu. Nebitno je zapravo dokle god ste sami i fokusirani jedno na drugo.

Napravite zajedničke planove za budućnost

Bilo u usmenoj ili pismenoj verziji, možete pokušati da napravite neke nove zajedničke planove za budućnost. Pitate se kako će to pomoći vašem braku? Jednostavno, niko nije sposoban da vjeruje nekom ko nije zainteresovan da sa njim ispunjava planove po pitanju budućnosti. Možda vam se ta budućnost čini dalekom, budući da sada ne vjerujete više svom suprugu, ali ako krenete da pravite planove o tome koja mjesta želite da posetite u skorijoj budućnosti, imaćete određeni fokus. Planovi se mogu odnositi i na kupovinu stvari, uštedu novca, renoviranje kuće ili nešto slično