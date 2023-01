Istraživanje otkrilo da li se prije zaljubljuju muškarci ili žene

1. Muškarci imaju tendenciju ići brzo, dok su žene sklone uzeti vremena

Muškarci su izjavili da ih žena privlači najprije fizički, zatim mentalno, emocionalno i na kraju duhovno. Žene muškarci obično privlače najprije mentalno, zatim emocionalno, fizički i, na kraju, duhovno.

- Ako se žene obavežu i zatrudne s nedostojnim partnerom bez pomoći u odgajanju djeteta, to bi bilo vrlo skupo, što se tiče vremena i resursa. Zapravo, ako ženu odmah fizički privuče muškarac, ona to može shvatiti kao upozorenje, smatrajući to znakom kako je možda privukla njezina maštarija o tome tko bi on mogao biti, a ne nužno tko on stvarno jest - kaže Harrison.

Iako postoji šansa da je muškarac pravi za nju, žena to ne može rano znati. Za najuspješniju vezu oba partnera moraju biti spremna ići različitim tempom dok prolaze kroz različite faze spojeva i odnosa.