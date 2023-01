Ispovijest Beograđanke: Dvije godine sam bila u vezi sa parom i neću više nikad

Odrasla sam u srbijanskoj tradicionalnoj porodici u kojoj su me roditelji naučili da je ljubav moguća isključivo između jedne žene i jednog muškarca i da je svaki ljubavni odnos koji izlazi iz tog okvira nemoralan i neprirodan.

Polu-otvorena veza

Njima poliamorija nije bila strana – nekoliko puta su pokušali da uključe treću osobu u njihov odnos ali to se uvijek završavalo na isti način – svaka djevojka bi pokušala da Aleksu “preotme” od Marije, što je bilo nekako očekivano jer je on bio mnogo dobar frajer.

Cijela ta priča mi je bila jako intrigantna i u jednom momentu sam skapirala da se ložim na njih. I na nju i na njega. Nisam mogla to da sakrijem, niti sam željela, pogotovo što sam znala da nije jednostrano.

Obje smo se složile da je jako glupo što se stalno srećemo u gradu i da bismo umjesto toga mogle da ugovorimo neko viđanje. To se i dogodilo – našle smo se u jednom kafiću, ali je sa njom došao i njen momak, zvaćemo ga Aleksa.

Pozicija “treće osobe”

Meni to nikada nije bio cilj – voljela sam ih oboje na različite načine, oni su to osjetili i zbog toga sam se i ja njima svidjela. Nisam ih nikada upoznala sa roditeljima naravno, ali sa drugaricama jesam i iako nisu mogle da razumiju šta se to dešava između nas troje, vidjele su da sam srećna.

Ovaj par je uspio da totalno preokrene moje dotadašnje stavove koje sam imala o ljubavnim odnosima. Pokazali su mi da ljubav ne mora biti usmerena samo ka jednoj osobi i da je apsolutno moguće voljeti više ljudi istovremeno.

Zahvaljujući njima izašla sam iz nekih svojih kalupa i dopustila sebi da se maksimalno otvorim i odbacim neka razmišljanja koje mi je društvo nametnulo. Nažalost, kako su naša viđanja postala učestalija, ja sam se sve više osećala kao Kristina u Vudi Alenom filmu “Viki Kristina Barselona”.

Nakon skoro dvije godine druženja sa Aleksom i Marijom, uvidjela sam kompleksnost poliamornog odnosa. Počela je da mi smeta moja pozicija “treće osobe”, iako me oni nikada tako nisu tretirali.

Sve nesuglasice i svađe koje su se desile, su uvek bile između njih dvoje i ja bih se tada uvek osećala izopšteno. Željela sam i ja da se svađam i da učestvujem u svemu, a ne da budem nijemi posmatrač.