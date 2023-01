Ovo je šest znakova da ste u vezi ili u braku s pravom osobom

Ljubavne veze uvijek prolaze kroz uspone i padove, a čak i tokom zdravog dugotrajnog odnosa doživjet ćemo trenutke dosade i sumnje, posebno ako imamo historiju toksičnih odnosa i navikli smo na ekstremne emocije i one pozitivne, kao i negativne.

Što uopće znači da je neko "prava osoba" za nekog?

Savršen partner ne postoji, ali postoje ljudi koji nas dobro nadopunjuju, poštuju i podržavaju i čine boljim ljudima. Bilo bi tako lijepo imati konačan odgovor i znati, bez imalo sumnje, da je vaš partner "pravi".

Lako je biti s njima

Kada procjenjujete je li vaš partner "onaj pravi" za vas, jedan od najvažnijih osjećaja na koje morate obratiti pažnju je li vam ugodno s njim, osjećate li se sigurno, udobno, komforno. To da je s nekim lako i jednostavno svakodnevno komunicirati i ići kroz život.

Ako je lako, to znači da imate razumijevanja jedno za drugo, da niste pretjerano oprezni i da se ne trudite upravljati odnosom, on jednostavno jest, on se jednostavno događa. Takva vrsta opuštenosti i prirodnosti je znak ne samo da oba partnera jedno pred drugim mogu biti ono što jesu, nego i da su u odnosu prisutni potrebna ljubav i razumijevanje.

Još uvijek osjećate uzbuđenje

Kada govorimo o uzbuđenju, ne mislimo na ono zaluđeno uzbuđenje koje donosi rana faza zaljubljenosti, govorimo o malim stvarima koje puno znače. Na primjer, ako ste dugo zajedno i ako se veselite jedno drugome nakon što ste proveli dan razdvojeni to je znak da ste s pravom osobom. Ne mora svaki dan biti ispunjen strašću, ali zajedničko druženje bi trebalo izazivati osjećaje veselja i uzbuđenja.

Imate iste vrijednosti

Ovaj je savjet jednostavno zdravorazumski ako ne dijelite slične temeljne vrijednosti i svjetonazore, prije ili kasnije će one izazvati konflikt. Ne morate dijeliti interese ili hobije, ali je važno da se slažete po pitanju važnih tema, poput toga želite li djecu.

Znate se dobro posvađati

Pod pod dobro mislimo kvalitetno. Ne pristupate svađama tražeći krivca, već kao tim koji zajednički pokušava doći do rješenja. Svađe bi trebale biti ples, a ne dvoboj. Konflikt je prilika da izrazite svoje mišljenje, zabrinutost, sumnje i strahove i da nakon toga zajedno pokušate skovati rješenje, povećati međusobno razumijevanje i uspostavite nove granice i očekivanja.

Vjerujete u vjernost

Povjerenje je stup zdravog odnosa. Kada ono nestane, sve ostalo postaje sporedno. Osjećaje sumnje i paranoje koji nastanu nakon razbijenog povjerenja teško je za iskorijeniti. Ako vam srce potone u pete svaki put kada se vaš partner ne javlja na mobitel kasno navečer ili kada izlazi s društvom, preispitajte svoje strahove ili su opravdani ili možda morate poraditi na svojim nesigurnostima. Ako možete o tome razgovarati s partnerom i on je voljan pomoći vam da se osjećate sigurnije, na pravom ste putu.

Nemate konkretan razlog za sumnju

Naše misli i osjećaji snažno utječu na to kako tumačimo tuđa ponašanja i naša očekivanja od drugih. I zato vaše misli možda nisu u skladu s onim što se zapravo događa i mogu uzrokovati nepotrebne osjećaje sumnje: na primjer, osjećate da vaš partner nije dovoljno obziran, ali u stvarnosti često pokazuje da mu je stalo.