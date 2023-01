Koliko zapravo treba da prebolimo prekid ljubavne veze?

Prekid ljubavne veze može biti razoran, a brojna naučna istraživanja dokazala su kako je slomljeno srce istinsko stanje koje nas može zadesiti.

Upravo zbog onoga što prekid nosi sa sobom, mnogi se pitaju koliko nam stvarno treba da nekoga prebolimo, ali i kako znati da se to uopće desilo.

Mnogi ljudi imaju situaciju kada i, mjesecima ili čak godinama nakon prekida, djeluju kao da se ništa nije promijenilo u njihovom emocionalnom stanju. Takvo što može biti izuzetno frustrirajuće, stoga bi bilo od pomoći kada bi mogli pronaći odgovor na pitanje – koliko dugo treba proći da nekoga prebolimo? Nažalost, do tog saznanja je teško doći.

Prema riječima stručnjakinje Kelly Gonsalves, pop kultura i serije poput "Sex and the City" ili "How I Met Your Mother" popularizirale su onu često ponavljanu mudrost da "preboljevanje prekida traje otprilike upola kraće od vremena koje ste proveli zajedno".

Dakle, ako ste bili zajedno dvije godine, trebat će vam oko godinu dana da tu osobu prebolite. U međuvremenu, naučnici su proveli stvarna istraživanja pokušavajući utvrditi vremenski okvir za takvo što.

Studija iz 2007. godine pokazala je da se 71 posto ljudi koji su nedavno prošli kroz prekid osjećalo bolje nakon otprilike tri mjeseca, dok je istraživanje na oko 2.000 ljudi iz 2017. pokazalo da im je trebalo oko šest mjeseci.

18 mjeseci oporavka

Što se tiče razvoda, studija iz 2009. pokazala je da ljudima u prosjeku treba otprilike 18 mjeseci da nastave dalje, piše Ljepota i zdravlje.

Koliko god bio lijep osjećaj imati "formulu" koja govori da je kraj patnje na vidiku, mnogim ljudima treba više vremena da prebole staru ljubav, dok je nekima potrebno znatno manje.

Prava istina je da ne postoji taj standard za to koliko je vremena potrebno da prebolite prekid. Heidi McBain, licencirana porodična i bračna terapeutkinja, tvrdi da vremensko razdoblje u potpunosti zavisi o pojedincu i njegovom "trudu" da se pomiri s prekidom.

- Neki ljudi prebole raskid mnogo brže od drugih, no to zavisi isključivo o samoj osobi - kaže ona.

Kod nekih je tako, tvrdi McBain, jer su "vidjeli da veza ide u tom smjeru", što pravi veliku razliku. Nekome ko nije imao pojma da dolazi prekid, bez obzira na to ko ga je inicirao, vjerojatno će trebati više vremena.

Ako ste mislili da će veza biti dugotrajna prije nego što je ona završila, vjerovatno će vam biti teže zanemariti svoja osjećanja i privrženosti prema toj osobi. Također, ako ste bili prevareni, istina je i da ta izdaja može dodatno odgoditi vaše "ozdravljenje".

Ne samo da trebate preboljeti nekoga koga volite, tvrdi McBain, već istovremeno morate i procesuirati činjenicu da vas je neko koga volite svjesno odlučio povrijediti.

Ljudi koji nisu prekinuli "u glavi"

Takođe, tu su i ljudi koji "ne žele" preboljeti svog bivšeg partnera.

- Oni stvaraju mentalni i emocionalni "oltar" ljubavi prema svom bivšem i svakodnevno odlaze tamo u svojim glavama kako bi ih voljeli. Često ljudi koji se bore pustiti, mogu osjećati da je njihov odnos bio savršen, da ne postoji niko ko bi se mogao usporediti, pa će radije održati vezu u svojim glavama nego se suočiti s bolnom stvarnošću da ona više ne postoji - kazala je McBain.

Kako znati da ste preboljeli nekog

Kad raskinete sa nekim koga volite, može se činiti da kraj patnje nikada neće doći. Naviknete se da vam ta osoba nedostaje toliko da se čini kao da nema nikakvog napretka. Ali ako ste trenutno duboko u rovovima čežnje, znajte da morate kroz to proći, kako bi dobili ono što vam treba.

- Jedini način da prebolimo prekid kao i svaku drugu patnju koju doživimo u životu je da u potpunosti prođemo kroz nju, a to znači da dopustimo sebi da osjetimo i izrazimo bol, da dopustimo sebi da tugujemo za onim što smo izgubili - poručuje stručnjakinja.

Dodaje i to da je možda kliše, ali vrijeme doista pomaže zaliječiti većinu rana.

- Prvi korak u izlječenju slomljenog srca je suočiti se s boli, prepoznati je i priznati što smo izgubili. Samo tako se možemo nadati da ćemo doista i iskreno nastavi dalje - kazala je McBain, a prenosi Ljepota i zdravlje.

Da idete u pravom smjeru, kaže McBain, shvatiti ćete kada steknete bolji uvid u ono što se dogodilo, kada niste toliko emotivni zbog prekida, kada možete priznati svoju ulogu u onome što se dogodilo i kada možete početi razmišljati o nekom drugom.

Za kraj spomenula je kako se nije dobro držati nikakvih vremenskih okvira te da je bitno i prestati osuđivati sebe.

- Umjesto toga, pokušajte primijetiti male korake koje činite svaki dan i vježbajte da "brinete" o sebi nakon prekida. Proći ćete kroz to svojim tempom, kakav god on bio - zaključuje stručnjakinja.