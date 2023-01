Erotski trend koji osvaja sve više žena

Generacija Z poznata je po tome što radi stvari drugačije od starijih generacija, a to uključuje i pornografiju. Umjesto gledanja seksi videa, čini se da mlađa generacija više voli slušati – i to naročito žene. One sada najčešće slušaju audioerotiku.

Trend audiopornografije je započeo tokom karantina, a sada su ga prihvatile i mlađe dame. Stručnjaci kažu da im to pruža poseban doživljaj u cijelom tijelu koji dopušta njihovoj mašti da ‘podivlja’ dok se prilagođavaju fizičkom užitku.

- Zanimanje za audiopornografiju omogućilo nam je da nastavimo naš prirodni interes za seks radi uzbuđenja - izjavila je Ana Ričards, osnivačica i izvršna direktorica Frolicme.com.

Rekla je da je u ljudima ukorijenjeno da žele konzumirati seksualni sadržaj, ali da se mijenja način na koji mu pristupamo; pri čemu je mozak najveći spolni organ. Ana je rekla da generacija Z može pristupiti audiopornografiji u samo nekoliko klikova.

- Pametni telefoni nam pružaju jednostavno i vrlo dostupno slušanje takvih nevizualnih opcija, spajajući fantastične vizije ravno u naš mozak - rekla je.