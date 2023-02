Treba li on plaćati račun u restoranu i zašto se to očekuje

Ovo možda razriješi vaša pitanja u pravo vrijeme, prije čuvenog Dana zaljubljenih, koji je idealna prilika za sastanke s voljenom osobom ili budućim partnerom.



Sramota za žene

Prema mnogim istraživanjima i rađenim anketama, ispostavilo se da je čak 78 posto ljudi glasalo da se za račun u restoranu brine muškarac. No, nećemo žuriti s predrasudama od tog procenta, više od 80 posto su bili upravo muškarci koji su imali mišljenje da su oni zaduženi za plaćanje.

To mišljenje odnosilo se ne samo na prvi sastanak, već i na sve ostale koji dolaze. Objašnjeno je da smatraju sramotom da žena u njihovom prisustvu plati i da im nikada nije bilo prijatno kada u društvu konobara žena izvadi novčanik umjesto njega. To proizlazi iz stava da je on jača figura i u skladu sa tim se očekuje da, kao u stara vremena, muškarac bude i finansijski stub, prenosi "Forbes.com."

Od te tačke dolazimo do jednakosti u vezama. Ne govorimo o tome da račun treba da se plaća popola, tačno u novčić, što se dešava ponekad, već o tome da je sasvim uredu da nekada plati i druga, "ljepša" polovina.

Prvi sastanak

U današnje vreme sasvim je normalizovano i uvažena i želja žene da ponekad ona plati, jer je i njoj prijalo društvo. Nekada to na simpatični i tajni način rade, ostavljajući prostora da se povedete onim "sljedeći put častim ja", ako ste na prvom sastanku, pošto im je očito lijepo i žele da idete dalje od tog upoznavanja.

Nemojte misliti, sa druge strane, da u dubini duše muškarci ne žele da vide to u ženama. Lijepo im je vidjeti da neka žena želi da im plati čak i piće, iako možda džentlmenski neće to dozvoliti.

Osvrnuvši se na rezultate ankete i kada je riječ konkretno o prvom sastanku, dame, uredu je da vi kao nježniji spol dozvolite da gospodin za vašim stolom plati. Iz pristojnosti se nemojte mnogo protiviti tome, uvijek ponudite barem pola računa i ostavite za naredni put želju da se vi pobrinete oko samog računa.

Pola-pola nikada nije tačno 50-50, zato što je poenta cijele teoreme oko jednakosti u vezi ta da se obje strane podjednako trude u odnosu s partnerom. Nekada će neko dati više, sljedeći put će kormilo preuzeti partner, ali razumijevanje i ljubav su ključ.

Tako i oko plaćanja računa u vezi ili braku. Dešava se da neko nije u najboljoj situaciji finansijski, te da ne može da isprati neke stvari koje su uobičajene za vezu poput odlaska u restoran na večeru, ali zato možete vašeg partnera iznenaditi vašim kulinarskim sposobnostima i dovesti užitak u vaš dom. Sigurno je predivan znak pažnje, a i vaša ljubav, briga i razumijevanje se čita između redova.