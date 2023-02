Dominacija ili masaža: Šta žene žele u krevetu

Za žene se kaže da žele svašta, pa nerijetko ne stignu sve to artikulirati ili pak ponovimo po ko zna koji put tipičnu žensku grešku i pretpostavimo da nam naši partneri čitaju misli. Nažalost, to umijeće muškarci ne poznaju, kao ni žene. Čak ni ono što bi trebali pročitati - primjerice, upute o tome kako sastaviti krevet, ne čitaju, a kamoli da dešifriraju misli u zamršenom ženskom mozgu.



Telepatiju ćemo ostaviti na stranu, a u nastavku pročitajte o tome šta žene žele u krevetu.

Ostavimu članak otvoren pa neka pročita uz kafu ili mu pošalji link uz poruku da će biti nagrađen nauči li nešto iz njega. Znanje ćeš mu, reci mu, testirati večeras kad se konačno nađete u krevetu. Iz tvojih usta, u njegove uši...

Kad muškarac preuzme inicijativu

Žene žele muškarca koji dominira u krevetu, a i vole za promjenu "doći na gotovo". Pobrini se za slobodnu večer, organiziraj čuvanje djece ili slično. Većinu vremena žena se osjeća kao izvršna direktorica u svojoj kući pa je pravo osvježenje barem u jednoj prostoriji da ne obnaša tu funkciju. Rado će prepustiti šefovanje u krevetu.

Dominacija može značiti bilo šta - od toga da joj jasno kažeš šta želiš i narediš joj ti da ti ispuni želje do potpunog dominantnog ponašanja u stilu BDSM-a. Mogao bi se iznenaditi koliko daleko ona želi ići u ovoj seksualnoj igri. Mnogi smatraju da njihove partnerice nisu zainteresirane čak ni za umjereno grubu seksualnu igru, no je li to istina? Provjeri večeras.

Kad muškarac postane profesionalni maser u krevetu

Smatraš da predigra traje do pet minuta i da uključuje poljupce i tvoje prste na strateškim dijelovima njenog tijela. U tih pet minuta doći ćeš na "radnu temperaturu", toliko da ćeš odmah poželjeti krenuti "u proboj", a njoj će to vrijeme, koje je kraće od bloka TV reklama, proći u trenu i zapravo joj ništa neće značiti. Za nju predigra puno duže traje. Rado bi da je izmasiraš od glave do pete i da pritom ne žuriš. Naravno i da koristiš ulje za masažu i ne spuštaš hladne dlanove na njene bubrege. To bi mogla biti predigra, zar ne? Ili pak tvoj način da joj pokažeš koliko ti je bitna i koliko ju voliš.

Kad muškarac promijeni ploču

Koliko god bilo dobro, s vremenom dosadi kad muškarac radi iste stvari kako bi doveo ženu do orgazma. Naučio si šao "pali" prije deset godina i to ponavljaš svaki put. Ona tačno zna šta kada slijedi. Ove rečenice dosadno je i čitati, a gdje li tek prakticirati... Promijeni ploču, probaj nešto novo - od poze do igračke.

Istražuj njeno tijelo, pitaj je šta bi htjela da joj radiš, unesi svježinu u vaš seksualni život.