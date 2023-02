Sjajan seksualni život nakon djece nije nemoguća misija

Nakon što postanete roditelji, vaš će seksualni život vjerovatno malo ispaštati, no ovih nekoliko savjeta pomoći će vam da ponovo "zapalite" iskru u spavaćoj sobi.



Djeca su jedan od najljepših životnih darova i najveći blagoslov, no iako je dolazak bebe san svakog para, on im život može promijeniti iz temelja, a posebno seksualni život, koji se nakon djece ponekad čini kao nemoguća misija. Svaki par mora biti spreman na promjenu nakon što u njihov život uđu djeca - ništa u životu ne ostaje isto nakon djece, i to je nešto što treba prihvatiti.

A iako se u početku može činiti da se ti i tvoj partner možete "pozdraviti" s dobrim seksualnim životom dok vaša djeca ne odrastu, to i ne mora biti tako. Naravno, u početku će biti izazovno, no uz dobre savjete vaš seksualni život ne mora ispaštati! Najvažnije je samo da si date oduška i da ne težite savršenstvu - roditeljstvo je dovoljno teško samo po sebi i morate imati razumijevanja da neće sve biti onako kako ste zamislili, posebno seks. No, morate raditi na tome i osloboditi se pritiska.

S vremenom će sve doći na svoje, a iako u početku možda nećete biti usredotočeni jedno na drugo i na vašu intimnost, postoje neki savjeti koji vam mogu pomoći da ponovno "zapalite" iskru u spavaćoj sobi i nakon što dobijete djecu. U nastavku donosimo neke od njih.

Možete biti intimni i bez seksa

Ovo je posebno važno zapamtiti kada tek dobijete djecu, jer fizički čin seksa možda neće biti nešto za što ćete biti raspoloženi (ili nešto što ćete uopće moći raditi zbog bebe koja konstantno zahtijeva vašu pažnju). Umjesto penetrativnog seksa, razmišljajte o načinima na koje možete biti intimni i kako se sve možete dodirivati, jer i dodirivanje oslobađa slične hormone kao i seks. Možete se zagrliti i maziti u krevetu ili dok ležite na kauču, ili se možete držati za ruke i strastveno se poljubiti, što će vam također pojačati i seksualnu želju.

Brzinski seks vaš je najbolji prijatelj

Nakon što dobiju djecu, neki se parovi žale da nemaju dovoljno vremena za seks, no ne treba vam uvijek puno vremena da biste se lijepo proveli. Može biti itekako uzbudljivo ako se s vremena na vrijeme odlučite na brzinski seks u kupatilu ili na nekom drugom mjestu gdje vas niko ne može "uloviti", posebno onda kada ste oboje raspoloženi. Naravno, doći će vrijeme kada ćete imati puno više vremena da budete intimni jedno s drugim, no kada nemate vremena, seks "na brzinu" može spasiti stvari.

Iskoristite vrijeme kada vaša djeca odu spavati

Mnogi parovi imaju svoju noćnu ili večernju rutinu - uspavaju djecu, a zatim nastave obavljati kućanske poslove, zaostatke s posla ili jednostavno gledaju televiziju. No dobra stvar je što mala djeca (ili barem velika većina njih) idu rano spavati, što vam ostavlja dovoljno vremena za vas dvoje nakon što uspavate djecu. Dakle, umjesto kućanskih poslova ili Netflixa, jednostavno svoj seksualni život stavite na prvo mjesto i maksimalno iskoristite to vrijeme dok vaši mališani spavaju.

Začinite stvari izvan spavaće sobe

Kada vas život i djeca "razvlače" u više smjerova, ti i tvoj partner osjećate se frustrirano i ljuto, a kada i nađete vremena za sebe, seks vam može biti posljednja stvar na umu. No kako biste "začinili" stvari u spavaćoj sobi, prvo to učinite izvan nje. Pomažite jedno drugome u nekim svakodnevnim aktivnostima i budite tu jedno uz drugoga umjesto da ste frustrirani i radite jedno protiv drugoga. Ovakve male stvari pomoći će vam i u spavaćoj sobi.

Odvojite vrijeme za sebe - i ti i tvoj partner

Jedan od načina na koji si oboje možete pomoći je da odvojite malo vremena za sebe kako biste napunili baterije i shvatili da ste oboje osobe, a ne samo roditelji. Sjetite se da ste i vi seksualne osobe koje imaju svoje potrebe. Važno je da, bez obzira na sve, ostanete seksualno povezani sami sa sobom, ali i jedno s drugim, i neka vam vaš odnos bude visoko na listi prioriteta.