Neke stvari koje muškarci vole kod žena više od fizičkog izgleda

Često muškarci kod žena vole stvari koje nemaju nikakve veze sa izgledom, veličina grudnjaka, duge noge ili neka druga od standardnih stvari na koju mislimo da muškarci „padaju“. Ustvari, iako je fizički izgled prvo što primijete (možda ne baš svi), kada se trebaju skrasiti ove stvari su najmanje bitne. Vjerovali ili ne, postoji najmanje 12 stvari koje su totalno „nefizičke“, a koje muškarci vole kod žena i prilično je sigurno da vaš partner može nabrojati mnogo više stvari na koje je „pao“ i zbog kojih je lud za vama. Ako ste zainteresirani da vidite koje su to stvari koje muškarci vole kod žena, pročitajte pažljivo ovaj tekst jer svaki muškarac bi volio biti sa ženom koja je…



Dobra slušateljica

Većina muškaraca cijeni žene koje su u stanju samo da slučaju, bez one „divne“, muškarcima tako „omiljene rečenice: “Zar ti nisam rekla?” Ne vole predavanja, savjete ili komentare o tome šta biste vi učiniti da ste bili na njegovom mjestu. Znate ono … samo sjediti, slušati (mislim, stvarno slušati)… jednostavno pokazivati da vam je stalo. To, naravno, uključuje i strpljenje, jer shvatite da većina muškaraca treba da “obradi” svoje probleme prije nego što razgovaraju o njima, a vi se naučite da kažete: “Dobro, dušo, kad god želiš pričati o tome – ja sam ovdje za tebe.“

Spontana

Biti spontana je jedna od stvari koje muškarci najviše vole kod žena i moramo priznati da mnoge od nas nisu toliko spontane koliko bi željele da budu, i definitivno bi trebalo više da radimo na tome. Većina naših muškaraca nikada neće pjevati ispred nas (profesionalne pjevače ne uključujemo), ali zato oni vole nas da čuju kako pjevamo (čak i ako to zvuči više kao zavijanje), vole nas vidjeti kako plešemo po kući, rado će nas iznenaditi ako znaju da će naša reakcija biti pozitivna, jednostavno muškarci nas vole vidjeti onakve kakve stvarno jesmo (čak i ako to uključuje određenu dozu ludosti).

Dobar vozač

Iako su naši muškarci često žale na ženske vozače, mnogi od njih bi se složili da moderna žena mora biti i dobar vozač. No, neki od njih su spremni da idu još dalje i da priznaju da baš vole žene koje voze kao vozači formule! Šokirane? Pa, i ne baš.

Ostvarena i ispunjena

Žene koje zapravo uživaju u onome što rade su privlačnije, što znači da definitivno treba prestati maštati o stvarima koje nemate i početi uživati u stvarima koje trenutno radite! Nije stvar u tome da budeš izuzetno lijepa, imaš dobar posao, impresivnu biografiju ili šta već drugo – riječ je tome da budeš sretna zbog svojih osobina i karaktera, da budeš pozitivna, da znaš da si super žena koja zaslužuje velike stvari. I, vjerujte mi, istina je da baksuzluk nikada ne putuje sam, ali isto se može reći i za sreću. Biti sretan u samo jednom segmentu, automatski vuče i sve ostalo.

Uživa u hrani koju jede

Jesti zdravu hranu i pokušati smanjiti broj nepotrebnih kalorija je jedna stvar, a opsesivno ih računati je nešto sasvim drugo. I dok je ovo prvo ustvari dobra stvar za vas, ovo drugo ga stvarno neće impresionirati. Biti u mogućnosti izaći u restoran ili piceriju, da se opustite, da imate dobar provod i razgovarate o vašoj hrani u smislu kako je dobrog ukusa, a ne koliko masti ima u njoj, pokazat će da ste sigurni u sebe … a već znamo da je povjerenje jedna od stvari koju muškarci (pravi muškarci) vole kod žena – zar ne?

Dobra kuharica

Naše bake su govorile da je jedini način da dođete do muškog srca, preko njegovog stomaka – ovo nemojte zaboraviti. Pa, do sad smo naučili do to baš i nije jedini način, iako je sigurno jedan od najučinkovitijih. Kako god, muškarci vole žene koje znaju da kuhaju i koje su spremne, ako ne znaju, da to nauče baš zbog svog čovjeka. Znamo, znamo šta ćete reći sada, ali, vjerujte, i stručnjaci se slažu sa ovom konstatacijom!

Stvarna

„Vještačke djevojke“ sa svim svojim lažnim ovim ili onim, za kojima se mnoge muške glave okreću i vjerovatno dobivaju mnogo besplatnih pića za svoj sto, većina muškaraca će se složiti da nikada ne bi takvu djevojku odabrali za nešto više od prolazne avanture ili „privremene veze“ (a znamo šta to znači). Aha, pogledajte kakva podudarnost – zar i mi ne osjećamo isto prema “vještacima” muškarcima, što nas vodi ka tome da muškarci vole zabavne, djevojke iz susjedstva, djevojke koje se vole smijati i ne zanima ih šta drugi misle o njihovom osmijehu (tanke usne, zubi ili šta god), djevojke koje mogu ispričati vic, djevojke koje neće imati nervni slom svaki put kada im se maskara razmaže … Dakle, oni vole stvarne djevojke!

Spremna na kompromise

Svaki muškarac se osjeća bolje kad zna da je njegova dama spremna pregovarati i potruditi se da dođe do rješenja koje će biti prihvatljivo za obje strane, tako da se nadamo da ste spremne na kompromis, djevojke, jer iako muškarci vole duge noge i dobre grudi, svi se slažu da su ovi nefizički kvaliteti daleko važniji.

Brižna

On stvarno želi znati da se brinete za njega, ali budite oprezni, jer ponavljati “Volim te” dok ga to ne dovede do ludila. Uopće nije dobar način da mu dokažete svoja osjećanja. Prosječan muškarac reći će vam da vas voli samo jednom i pokazat će vam koliko vas voli pet puta. I vi trebate napraviti isto. Budite uz njega i mazite ga kad je bolestan ili umoran, iznenadite ga s vremena na vrijeme, slušajte njegove probleme – pokažite mu sve što ste željeli da mu kažete, jer to je osobina koja je veoma važna i koju muškarci vole kod žena.

Zabavna

Smisao za humor je također jedna od stvari koje muškarci vole kod žena, posebno kod žena s kojima su planirali da se skrase! Vrijeme je da pronađete svoju smiješnu stranu, dame! Sada, pitamo se zašto je to tako … da li oni planiraju da se stalno „zafrkavamo“ i šalimo ili samo žele biti sigurni da smo sposobne pronaći pozitivne ili možda čak i smiješne strane u nekim budućim događajima koji će sigurno biti stresni i neće biti nimalo jednostavni ? Ne znamo za vas, ali smisao za humor definitivno dobiva naš glas!

Vodi brigu o sebi

Možete li da vjerujete da je to jedna od bitnijih stvari koje muškarci vole kod žena? Mislim, stvarno, je li moguće? Da li oni, ustvari, vole kada mi potrošimo novac na sve one kreme i kozmetičke proizvode? Pa, ne prevrćite se sad sa svojih stolica, drage naše, jer stručnjaci kažu da je odgovor “da”. Briga o sebi pokazuje mu da ćete se dobro brinuti i o njemu. I još nešto… s obzirom na to da i oni uživaju u svim prednostima naše depilacije i kozmetičkih tretmana, vjerovatno će i sami priznati da oni sve to ustvari i vole.

Snažna

Posljednja, ali ne najmanje važna – jedna od najboljih stvari koje muškarci vole kod žena, kvalitetna osobina, kao nijedna druga, vrlina bez koje žena danas ne bi trebala da živi – snaga. Ne morate vi da izgubite svoju osobinu “djevojka u nevolji”, ustvari, možete mu čak i dozvoliti da vas “spasi” s vremena na vrijeme, ali on mora da zna da ćete biti tu za njega u slučaju da stvari krenu neželjenim tokom. On mora znati da ispod tog krhkog tijela žene koju voli, postoji velika stijena za koju se može uhvatiti – žena na koju može uvijek računati.

Stvari koje muškarci vole kod žena su skoro iste kao i stvari koje žene vole kod muškaraca. Zanimljivo, zar ne? Da li znate bilo koje druge stvari koje muškarci vole kod žena? Slobodno pitajte svog muškarca o tome!