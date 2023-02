Mislite da veza bez seksa ne može opstati: Iznenadit ćete se

Sigurno će povezati partnere, dozvoliti im da uživaju jedno u drugom. Ali uz to, postoji i jedna velika predrasuda, a to je da zdrava veza znači i postojanje seksa, navodi licencirani seksualni terapeut.

Nekoliko primjera

- Veza može preživjeti bez seksa - navodi Šadin Francis (Shadeen).

Iako intimni odnosi sigurno nude puno dobrobiti i za pojedinca i za odnos, to ne znači da će veza patiti ako ga nema ili da je nedostatak seksa znak problema u ljubavnoj vezi ili braku.

Puno je odnosa gdje ne dolazi do seksa neko vrijeme, iz puno razloga, i one su i dalje uspješnije i izvor ljubavi i povezanosti. Evo nekoliko primjera kada neke situacije mogu uzrokovati nedostatak seksa:

- partneri ne žive u istom gradu ili imaju rasporede koji se ne poklapaju

- partner je bolestan i ne može se upuštati u seksualne odnose

- partner je umoran

- izbjegavanje odnosa radi nekih osobnih razloga

- kada jedan ili oba partnera izgube interes.

Dokle god se partneri slažu sa situacijom, mogu i dalje uživati u vezi.

Odnos bez seksa može biti sretan. Mišljenje je da to nije istina, ali se radi o mitu, prema riječima terapeuta.

- Ne žele svi seks, a puno je ljudi koji ga ne smatraju važnim dijelom ljubavne veze - ističe.

Naravno, puno je onih koji imaju želju i smatraju ga upravo najvažnijim dijelom veze, važno je samo znati da ne osjećaju svi isto. Aseksualnost je izostanak seksualne želje, i takve će osobe tražiti vezu u kojoj do seksa dolazi rijetko ili ga uopće nema. Ako se partneri slože da im odgovara takav stil života, veza neće patiti.

Pritisak društva

Stalno naglašavanje činjenice da je seks iznimno važan i da ga je potrebno u svakoj vezi puno stručnjaci nazivaju obavezna seksualnost, ideja iza koje stoji da je ljudima potreban seks i da moraju težiti upravo aktivnom seksualnom životu.

Osim što se tako potpuno briše činjenica da postoje aseksualni ljudi, svako se zbog takvog nametanja može osjećati loše i smatrati da nešto ne valja ili s njim ili s odnosom.

- Pritisak društva tako može biti štetan za sve - navodi Francois.

Istraživanja to podupiru. Studija provedena 2015. godine nam otkriva da parterni koji osjećaju pritisak kad je u pitanju seksualni život izjavljuju i kako im se pogoršala kvaliteta života i osjećaj sreće u vezi, a rezultat je da su tako samo manje motivirani za taj čin.

To bi značilo da ako se prisiljavate da se češće upuštate u intimni odnos s partnerom dok to ustvari ne želite, vaša veza u budućnosti radi toga može patiti. Jednostavno rečeno, ako ne želite više seksa nego što ga imate, to nije razlog za paniku.