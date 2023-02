Organizatori vjenčanja otkrili 10 znakova da brak neće uspjeti

Stres koji ide u paketu s vjenčanjem može dovesti do raznih nepredviđenih situacija, koje potom otkrivaju potencijalne probleme u vezi. Problemi se mogu javiti zbog porodičnih konflikata, nerealističnog budžeta, problema koji su gurnuti pod tepih ili manjka razumijevanja i poštovanja. Oni koji sve to gledaju sa strane su organizatori vjenčanja, pa su izdvojili deset znakova koji upućuju na to da brak neće potrajati.

Nedostaje poštovanje

- Svađa u vezi nije uvijek problem, već je problem način. Ako se parovi svađaju tako da se vrijeđaju i nemaju poštovanja, uvijek se pitam koliko će dugo izdržati - rekla je Ešli.

Samo jedan partner se bavi s vjenčanjem

Najčešće je jedan od partnera više zainteresiran za vjenčanje i planiranje detalja od drugog, no drugi ipak učestvuje u sastancima i zanima se za sreću svoje bolje polovice.

- Kad vidim da se isključivo mladenka bavi vjenčanjem, a mladoženja kao da ne postoji, to mi bude baš jako žalosno - rekla je organizatorica.

Kontrol-frik

- Ona osoba koja kontrolira apsolutno sve vezano za vjenčanje vrlo je vjerovatno takva i u životu općenito - ispričala je Leora, pa dodala:

- Morat će znati gdje idete, šta ćete kupiti, koliko potrošiti i sve te detalje, što čovjeka može gušiti.Porodični problemi

- Ako se osoba ne slaže s porodicom svog odabranika, to ne mora značiti da njihova veza nikada neće funkcionirati, ali je dobar prikaz budućeg bračnog života i potencijalnih sukoba. Svaki stres ili drama s kojom se suočavate tokom planiranja vjenčanja pokazuje kakve ćete interakcije imati kasnije - rekla je organizatorica.

Komuniciranje želja

Vjenčanje donosi puno dogovora oko raznih detalja kao što su kolači, meni, bend, dekoracije i slično. Ako jedan od partnera ima problema s izražavanjem svojih želja oko sitnica, kasnije u braku to će biti samo veći problem.

Organizator koji je psiholog

Ako je jedan od partnera uzrujan i spas ne traži u voljenoj osobi, već se žali organizatoru, to nije dobar znak, kaže Leora.

- Ne bi trebali dolaziti meni plakati, jer to znači da im partner ne pomaže u stresnoj situaciji.

Traže laži

Kako kaže organizatorica, nekoliko puta joj se dogodilo da ju neko traži da laže njihovom partneru.

- Ponekad me mladoženja traži da kažem mladenki da nešto nemamo, jer on to ne želi ili ne želi platiti takvo nešto - rekla je te istaknula da je to vrlo loš znak.