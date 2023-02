Čime muškarci privlače nježniji pol?

Istina je da nisu svi muškarci rođeni sa dobrim tijelom i šarmom.

Većina muškaraca to ni nema, ali to ne znači da ćete ostatak života da provedete sami. Iako je izgled važan i ženama i muškarcima, mnogo je važnije to šta oni pronalaze u partneru.

Način na koji se smijete, hodate, mirišete, sve se to uzima u obzir. Ukoliko želite da osvojite neku damu, bolje obratite pažnju na sljedeće stvari, umjesto da svakog dana radite 200 trbušnjaka i dižete 50 kilograma u teretani, piše Krstarica.

Zasmijavajte je

Žena želi duhovitog muškarca i onog koji će joj izmamiti osmijeh.

Nosite naočale za sunce

Izgledat ćete seksi i misteriozno, ali ne pretjerujte i ne nosite ih unutra.

Budite ljubazni

Ne postoji ništa ljepše od muškarca koji je ljubazan i fin.

Stavite dobar parfem

Žene reaguju na mirise, pa se potrudite da uvijek lijepo mirišete.

Putujte u društvu

Na društvenim mrežama bolje prolaze muškarci koji objavljuju fotografije sa društvom.

Volite djecu

Žene traže u muškarcu oca za porodicu koju žele, tako da budite druželjubivi sa djecom. Ne glumite ljubav, budite iskreni.

Nabavite psa

Žene vole muškarce koji vole životinje, a vjerovatno ste čuli da su slatki psi magnet za djevojke.