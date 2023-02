Kako muškarci gledaju na žene

Neosporiva je činjenica da je velika većina muškaraca teško može oduprijeti čarima lijepe žene. No, svi muškarci imaju različitu definiciju ljepote.



Bez obzira na to kako oni definiraju što neku ženu čini atraktivnom, postoji nekoliko zajedničkih tačaka koje većina njih primjećuje u ženama koje ih privlače. Pa, šta onda muškarci vole?

Žene koje ostavljaju mjesta njihovim maštarijama

Koliko god to nevjerovatno zvučalo, muškarci vole da im se otkrije dio onog što slijedi, no ne i sve. Ovo uključuje odjeću – vole da žena pokaže malo kože, no ne i previše. Naprimjer, žena koja diskretno istakne dekolte prije će ih privući od one koja im svoje grudi gotovo da servira na pladnju. Žene koje pokazuju previše možda će im poslužiti za jednu noć, no kad traže partnericu na duže, preferiraju one koje ne otkrivaju sve odmah.

Ženu koju nije stid priznati da voli seks

Nema ničeg lošeg u uživanju u seksu, i nema mnogo toga što je muškarcu privlačnije od žene koja to otvoreno priznaje. Mnogo muškaraca je pomalo opsjednuto seksom, pa ih seksualno samopouzdane žene sa zdravim seksualnim nagonom veoma privlače.

Inteligentnu ženu koja ima samopoštovanja

Kaže se kako muškarci žele ženu koja im je stalno na raspolaganju i koja će im ispuniti svaku želju. Prava je istina baš suprotno, muškarci traže ženu koja razmišlja svojom glavom. Njih privlače žene koje vjeruju u sebe i svoje kvalitete i koje imaju samopouzdanja izgovoriti što misle. “Praznoglave” žene bez vlastitog mišljenja, zapravo im, jako brzo dosade. Zanimljivije je imati osobu koja im može parirati u konverzaciji. Naravno, i ovdje kao i za sve ostalo vrijedi pravilo umjerenosti, oni ne vole žene koje samo pametuju.

Ženu koja zna govoriti “prljavo”

Možda zvuči kao kliše, ali muškarci baš vole kad žena koristi “dirty talk”. Čuti kako žena opisuje što bi htjela da joj se radi nevjerovatno ih uzbuđuje. Žene koje bez ustručavanja govore prljavo uzbudljive su i nagovješćuju odličan seks.

Ženu koja voli svoje tijelo

Muški vole gledati ženska tijela. Nije tajna da vole prsa, stražnjicu ili lijepo oblikovane noge. No, ono što ih još više uzbuđuje jest žena koja zna što ima i nije je sram to pokazati. Žena kojoj je ugodno u njenoj koži, pa makar ona i ne odgovarala tipičnim stereotipima ljepote, prije će privući pažnju muškaraca.

Ženu koja ima strani naglasak

Ovo ste možda već čuli i teško vam je povjerovati, ali strani naglasak pali muškarce. Sve što je drugačije, njima je egzotično, a osobito im je seksi kad im takva žena prljavo govori i opisuje što bi sve htjela raditi u krevetu.

Ženu koja ima smisao za humor

Žena koja ima smisla za humor, koja u toku razgovora zna prepoznati šalu i sama je započeti, privlačna je muškarcima. Njih privlače zabavne žene, koje ne samo da znaju “lansirati” šalu, već i dobro primiti šalu na vlastiti račun. S takvom ženom nikad nije dosadno i oni to dobro znaju.

Ženu koja je avanturistica

Muškarci će uvijek zapaziti žene koje su spremne isprobati nove stvari, i koje su pomalo “divlje”. Pokazivanje njihovog slobodnog i nesputanog duha je seksi i veliki izazov za muške.

Ženu koja je samostalna

Oni ne vole, barem ne ispočetka, kad osjete da žena traži vezu za cijeli život u kojoj će ovisiti o njemu. Privlače ih žene koje žele ležernu vezu bez previše obaveza i prohtjeva. Samostalna žena je samodostatna i otvorena za zabavu.

Ženu koja izgleda kao da je upravo sišla s modne piste

Svi smijemo maštati, zar ne? Oni znaju da većina žena ne izgleda kao Megan Fok (Megan Fox) ili Bar Rafaeli, no to ih ne sprečava da sanjare o tome da jednom završe sa ženom koja tako izgleda.