Strategije kako zavesti dečka preko poruka

Većina ljubavnih odnosa danas počinje upravo tako – preko poruka.



S obzirom na to da se danas većina odnosa rađa upravo preko dopisivanja i to je prva i glavna komunikacija koju imamo, nije loše znati nekoliko trikova kako osvojiti dečka i na ovaj način, piše teen.

Dopisivanje je danas jedan od glavnih dijelova dejtanja. Šanse su dobre da ćeš upravo na neki online način upoznati nekoga, a čak i da ga upoznaš vani, dopisivanje će igrati veliku ulogu u razvoju vašeg odnosa i daljnjem upoznavanju. Igrati igrice i čekati po nekoliko sati da bi odgovorila kako ne bi izgledala očajno nije baš najbolja ideja. Umjesto da igraš igrice koje bi mogle biti pogrešno shvaćene, posluži se ovim strategijama zavođenja preko poruka. Tako ćeš ga dodatno zainteresirati i jedva će čekati vaš sljedeći susret uživo.

Pitaj ga pitanja

Na ovaj ćeš način pokazati da si zainteresirana i produžiti razgovor. Kada vidiš da razgovor umire, ubaci neko zanimljivo pitanje. Razmišljaj šta bi tebi bilo fora da te pita, e to ti pitaj njega.

Javi se nekad s random informacijom o svom danu

Ako ćeš ga samo ispitivati pitanja, to može početi djelovati kao da je na intervjuu za radno mjesto tvog dečka. Iako je dobro pitati pitanja, nemoj da to bude jedino što dolazi od tebe. Okreni nekada temu razgovora tako da jednostavno prokomentiraš nešto iz svog dana, s nekom random informacijom.

Pošalji povremeno neku fotku – ne nužno svoju

Uredu je ako ti nije ugodno slati svoje fotke, ali ako vidiš nešto fora što bi mu mogla poslati, nemoj oklijevati. A pogotovo ako je tvoja fotka. Možda si promijenila frizuru ili znaš da voli životinje, a tvoj pas spava u smiješnoj pozi – sve su to dobre ideje za poslati fotku.

Nemoj pisati duge poruke

Poruke neka budu kratke i slatke. One duuuuugačke nisu dečkima najdraže i moglo bi mu dosaditi to čitati ako mu stalno šalješ neke kilometarske. To čuvaj za razgovore uživo.

Traži mu preporuku za novu seriju ili film

Dečki se vole osjećati korisno, a ovo je način kako mu možeš dati taj osjećaj dok se dopisujete. Traži mu preporuku za neku seriju, film, pjesmu, šta god!

Daj mu nekad kompliment

Dečki strašno vole komplimente. Povremeno nabaci neki kompliment, nešto usputno, neku sitnicu, a njemu ćeš odmah narasti u očima.

Nemoj slati i drugu i treću poruku ako ne odgovara odmah

Pošalji poruku i čekaj. Ako i ne odgovara za nekoliko sati, nemoj slati drugu poruku. Odgovorit će kad vidi i kad bude mogao. Ako ćeš mu slati milion poruka, a još niste ni skupa, vjerovatno neće niti htjeti da budete.

Koristi emojije

Emojiji mogu biti od velike pomoći u dopisivanju. Ima ih milion i iskoristi to! Pomoći će da tačno shvati tvoje emocije koje se nalaze iza koje poruke pa su manje šanse da dođe do nesporazuma. A i svima će biti slađe dobiti poruku s emojijima nego neku bez ijednog i s tačkom na kraju.

Nabacuj dosjetke

Nasmijavaj ga. Humor je način kako osvojiti simpatije ljudi oko tebe. Ne moraš bacati šale i viceve, ali dosjetke u pravo vrijeme i na pravom mjestu mogu biti odličan način da mu pokažeš da si zabavna i da se znaš zezati.

Nemoj čekati da se uvijek on tebi javi prvi

Nije on taj koji se uvijek mora javiti prvi. Dečki vole cure koje nekada preuzmu stvari u svoje ruke i preuzmu inicijativu. Bilo kakva poruka je bolja od tišine.