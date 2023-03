U Bosni i Hercegovini godišnje i do 3.000 razvoda

Posljednja i najteža odluka bračnih parova je razvod braka, na koji se odlučuje sve veći broj supružnika u Bosni i Hercegovini. Najčešći su razlozi ekonomske prirode, a uz njih se vežu i drugi problemi. Izumire li institucija braka?

Broj razvoda brakova u Bosni i Hercegovini je poražavajući. Statistički podaci govore kako se u našoj zemlji, na godišnjem nivou, razvede i do 3.000 parova. Koji su to razlozi koji ih tjeraju da burmu skinu s ruke?

Najčešće se razvode parovi u četrdesetim godinama

Odluku o razvodu najčešće donose parovi u četrdesetim godinama, podaci su Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine. Govoreći iz vlastitog višegodišnjeg iskustva, advokat Remzija Suljić ističe kako je i među mladima institucija braka sve manje popularna. Nekada je razvod, kaže, bio sramotan čin.

- Imajući u vidu praksu određenih zemalja gdje je razvod supružnika prilično dugotrajan proces, ostavi se po dvije-tri godine da dobro razmisle i urede odnos, kod nas to ide veoma brzo i pa je sve češći taj postupak sporazuman - kaže Suljić.

Stručnjaci iz oblasti psihologije upozoravaju kako su prilikom razvoda najveći gubitnici djeca.

- Može se desiti da neko od roditelja ne može razlučiti razliku između partnerske i roditeljske uloge. Na taj način otuđuje dijete od roditelja s kojim više ne živi. U tom smislu važno je kako se roditelji nose s tim posljedicama, a što ima utjecaj kako će i samo dijete reagirati - objašnjava psihologinja Una Halilagić.

Rastave sve učestalije

U vremenima kada su rastave sve učestalije i gotovo normalne, Tomislav i Jelena Šantić iz Bihaća narednog mjeseca će proslaviti 44 godine braka. Tokom svih tih godina prolazili su i kroz teška razdoblja. Praštali su jedno drugom dosta, znali prešutjeti kada treba, pa je i u tome čar njihovog odnosa.

- Održala nas je ljubav, vjera, rad… Stvarali smo sve ove godine. Bilo je poteškoća, ne može se reći da je bilo lijepo i krasno, ali sve se izdrži kad se dvoje ljudi zna dogovoriti - kaže Jelena Šantić.

- Ljudi ne znaju šta je porodica, to je veliki problem. Ako to ne stvoriš, ne možeš ništa ni planirati. Nemaju vjere u sebe, to nas sviju održava, ko vjeruje u život, brak, djecu - mišljenja je njen suprug Tomislav.

Decenije sretnog braka su prošle kao u trenu. Oboje se i danas sjećaju prvih izlazaka na obalama rijeke Une, a najveće blago koje su stekli u životu su, kažu, trojica sinova koji su, ujedno, i plod njihove ljubavi.