Ova pjesma opisuje vaš horoskopski znak: Vjerujete li u to?

Da li želite saznati koja pjesma najbolje opisuje vaš horoskopski znak? Pripremili smo vodič koji će vam otkriti vašu savršenu pjesmu.

Ovan - Roar (Keti Peri)

Ovnovi su poznati po svojoj snažnoj i energičnoj prirodi. Roar Keti Peri (Katy Perry) savršeno opisuje njihovu borbenost i neustrašivost u svim životnim situacijama.

Bik - Shape of You (Ed Šeran)

Bikovi vole sigurnost i stabilnost. Shape of You od Ed Šerana (Ed Sheeran) simbolizira njihovu privrženost ljubavi i ljepoti u životu.

Blizanci - Happy (Farel Vilijams)

Blizanci su poznati po svojoj energičnosti i šarmu. Happy je pjesma koja savršeno odražava njihovu vedru i zaraznu osobnost. Pjeva je Farel Vilijams (Pharrell Williams).

Rak - Home (Majkl Babl)

Rakovi su porodični ljudi s jakim emocionalnim vezama. Pjesma Home od Majkl Babla (Michael Buble) odražava njihovu duboku povezanost s domom i ljubavi prema bližnjima. Ovaj hit će ih sigurno podsjetiti na važnost porodice i doma.

Lav - Born This Way (Lejdi Gaga)

Lavovi su samouvjereni i ponosni. Pjesma Born This Way od Lejdi Gage (Lady) ističe njihovu individualnost i snagu.

Djevica - Perfect (Ed Šeran)

Djevice su poznate po svojoj marljivosti i perfekcionizmu. Pjesma Perfect od Ed Šerana (Sheeran) odražava njihovu težnju za savršenstvom u svim aspektima života.

Vaga - Just the Way You Are (Bruno Mars)

Vage su šarmantne i uvijek teže ravnoteži u svim odnosima. Pjesma Just the Way You Are prikazuje njihovu sposobnost prihvaćanja drugih onakvima kakvi jesu.

Škorpion - Rolling in the Deep (Adele)

Škorpioni su strastveni i intenzivni. Pjesma Rolling in the Deep savršeno prikazuje njihovu duboku emocionalnu povezanost i neustrašivost u suočavanju s izazovima. Ovaj hit će im sigurno pomoći da izraze svoje osjećaje i strasti.

Strijelac - Don't Stop Believin' (Journey)

Strijelci su optimistični i avanturistički nastrojeni. Don't Stop Believin' odražava njihovu nepokolebljivu vjeru u život i želju za istraživanjem.

Jarac - Fight Song (Rachel Platten)

Jarčevi su ambiciozni i odlučni. Fight Song od Rejčel Platen (Rachel Platten) simbolizira njihovu nepokolebljivu snagu i volju za uspjehom. Ova motivacijska pjesma će im pomoći da ne odustanu od svojih ciljeva.

Vodolije - Imagine - Džon Lenon (John Lennon)

Vodolije su slobodoumni i inovativni, a pjesma Imagine odražava njihovu vizionarsku prirodu i težnju za boljim svijetom.

Ribe - Chasing Cars (Snow Patrol)

Ribe su empati i sanjari. Pjesma Chasing Cars ističe njihovu romantičnu narav i potrebu za dubokom emocionalnom povezanošću.