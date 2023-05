Četiri znaka u krevetu da je ludo zaljubljen u vas

Kada nekome date svoje srce, prirodno je da vas zanima kako stvari stoje s njegove strane. Upravo zato tražite svaki mogući znak koji bi vam potvrdio da je i on zaljubljen u vas.



Otvoren je za sve

Ako je vaš ljubavnik povezan, prisutan i samouvjeren u krevetu, onda je to možda znak ljubavi. Osetit ćete koliko je otvoren u odnosu na to kada vas gleda ili dodiruje. Možda ima više hrabrosti da preuzme "emocionalni rizik" u krevetu nego u verbalnoj komunikaciji.

Želi da vas zadovolji na sve načine

Zaljubljeni muškarci daju prednost vašem zadovoljstvu radije nego vlastitom. Ako čini sve da uživate baš kao i on, onda je to vrlo dobar znak da mu je zaista stalo do vas.

Naglašava nježnost

Drugo ponašanje koje treba da identificirate jeste da li je nježan. Upravo vam to može reći puno o tome šta mu je na duši. Suptilni poljupci i dodiri u toku seksa su najbolji dokaz da je vaša veza mnogo dublja od fizičke povezanosti.

Pokušava da vas impresionira

Zaljubljenost je često poklon za vaše samopouzdanje, ali ponekada se dogodi baš suprotno. Ako vam je toliko stalo do nekoga, to može učiniti da se osjećate ranjivo, a u nekim slučajevima navesti vas da impresioniraju svog partnera u spavaćoj sobi.

Isto važi i za njega. Može vam se činiti da ulaže dodatni napor iz straha da vi ne pomislite da je loš ljubavnik. Kod muškaraca se upravo taj rad računa, pa ako je zaljubljen u vas, učinit će sve što je u njegovoj moći da se pokaže u krevetu.