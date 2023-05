U vezi je i živi s dvije djevojke: ''Svi dijelimo jedan krevet i niko nije ljubomoran''

Trojka iz Kolorada progovorila je o svojoj neobičnoj vezi za koju tvrde da ima mnoge prednosti te se ne razlikuje mnogo od tradicionalne monogamne veze. Alana, Kevin i Megan zajedno su dvije godine i rade sve zajedno – dijele krevet, odlaze na spojeve i putovanja i maze se. Ali, iako mnogi pretpostavljaju da to može dovesti do mnogih problema i ljubomore, oni tvrde na ni jedno od njih nije ljubomorno i da uživaju u svojoj vezi od troje ljudi, prenosi ''New York Post''.



Jednaka pažnja

- Spavamo svi zajedno, u velikom krevetu i često se mijenjamo, ili naizmjence spavamo jedni s drugima svake noći. Imamo intimne trenutke jedan na jedan, kao i svi zajedno, nismo ljubomorni jedni na druge. Zapravo, mi uopće ne doživljavamo ljubomoru u našem odnosu, svi se samo trudimo svakom partneru posvetiti jednaku pažnju - rekla je Alana, vlasnica online butika

Poliamorno partnerstvo započelo je nakon što je Alana, koja je biseksualka, zamolila Kevina da se prijavi za aplikaciju za spojeve pod nazivom 3Fun kako bi mogla istražiti svoju seksualnost. Alana i Kevin, koji su zajedno od 2017. godine, prvotno su samo tražili zabavu, a onda su upoznali Megan.

Sada je njihov odnos triput ljepši. Vesela trojka kaže da je njihova veza tipična na većinu načina, osim što dolazi s više odgovornosti i ''dvostrukom količinom ljubavi i podrške'', objasnila je Alana i dodala: ''Glavna razlika je samo u tome što imate dodatnog partnera kojeg volite i do kojeg vam je stalo, i čije osjećaje trebate uzeti u obzir.''

Više vremena

- Također, što se tiče mene i Megan, obje smo biseksualke, tako da nam ova dinamika odnosa omogućuje da u potpunosti iskusimo naše seksualne sklonosti. Svi živimo zajedno; Megan se preselila kod nas samo godinu nakon što smo počeli izlaziti - rekla je Alana te dodala da je jedini negativni dio dodatne osobe u vezi to što je potrebno tri puta više vremena da se odluče gdje će ići, šta će jesti i šta će gledati.

Trio često objavljuje sadržaj na svom TikTok računu @campthrouple, gdje je nedavni isječak pod nazivom ''Jedan dan u životu veze od troje ljudi'' prikupio više od 4 miliona pregleda. Isječak počinje s Alanom, Megan i Kevinom zajedno u krevetu mazeći se, nakon čega slijedi cijeli dan aktivnosti kao što su ispijanje kave, jedenje doručka, odlazak u teretanu, gledanje sportske utakmice i završetak dana uz ''Harry Potter'' film.

Trojac kaže da njihovi prijatelji i porodice podržavaju njihovu alternativnu vezu zajedno s brojnim fanovima na društvenim mrežama koji komentiraju njihov sadržaj.

- Reakcija je prije svega pozitivna i zapravo smo imali mnogo ljudi koji su nam se obratili tražeći naš savjet jer su zainteresirani za ovu vrstu veze ili ne shvataju svoju seksualnost - otkrila je Alana.

No, iako je većina ljudi pozitivna, ima i onih koji ovakvu vrstu veze ne podržavaju te se ova vesela trojka ponekad mora nositi i ružnim komentarima.

Vjerska uvjerenja

- Najčešće ljudi to ne odobravaju zbog vjerskih uvjerenja. Razumijemo da svako ima svoj sistem vjerovanja i svoj životni put, tako da čak i s negativnošću uvijek pokušavamo odgovoriti s ljubavlju i ne dopuštamo da to utječe na naše ponašanje ili reagiranje - objasnila je Alana.

Dodaje i kako ona i njeni partneri žele kupiti kuću i nešto zemlje kako bi mogli sami uzgajati hranu i brinuti se o životinjama.

- Budući da volimo kampirati, voljeli bismo imati i vlastiti kamp u kojem bismo mogli organizirati događaje - rekla je Alana.

A u međuvremenu će nastaviti raditi ono što najviše vole.

- Ići ćemo u kino, jako volimo izlaziti na večere i volimo istraživati nova mjesta. Najdraže nam je istraživati prirodu! Provodit ćemo dane vozeći se po planinama, tražeći nova jezera i potoke, pecajući, a ponekad i planinareći - rekla je Alana.