Rijaliti zvijezda se udala za nebinarnu osobu: “Ne zanimaju nas kritike”

Njihov brak je u posljednje vrijeme tema razgovora na društvenim mrežama. Nakon objavljivanja sudbonosnog “da”, Pejdž Siks je naveo da u okrugu Klark u Nevadi ne postoji evidencija o dozvoli za brak, a to su potvrdili i brojni izvori bliski paru, koji tvrde da nisu zvanično vjenčani.

Tokom gostovanja na SiriusKSM Hits 1 LA voditelj je upitao bivšu glumicu da li su se zaista vjenčali pred zakonom ili je samo željela da privuče pažnju na društvenim mrežama. Stause je odgovorila da je njen brak stvaran.

- Svi misle da smo to uradili da bismo privukli pažnju, da bi se o nama pričalo. Šta god da radimo, uvijek ćemo slušati kritike. Zato smo odlučili da ćemo uvijek raditi ono što želimo. Nema potrebe da dokazujem ljudima koliko je ozbiljno nešto što radim ili kako zaista. Ako mi ne vjerujete, nije me briga i to je najbolji dio - rekla je ona.

Inače, Stause i G Filip upoznali su se na žurci 2021. godine, a vezu su započeli tokom snimanja spota za pjesmu “Get Me Outta Here”. Krišel je ranije bila udata za glumca Džastina Hartlija (Justin Hartley). Razveli su se 2019. godine.