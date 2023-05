Žene koje su prevarile muževe priznale: Tako spašavamo brak

Žene varaju i sve manje im je problem to priznati, smatra Suzan Šapiro Baraš (Susan Shapiro Barash), autorica koja je provela tri desetljeća intervjuirajući žene u Americi koje su prevarile svoje partnere.

Tokom proteklih 30 godina Baraš je uočila da se sve više žena odlučuje priznati svoju nevjeru supruzima, vođene željom da ponovo zapale iskru strasti u svojim brakovima.

Žene su bile pod pritiskom

- Ono što se mijenja jeste da su žene puno spremnije otvoreno to priznati – rekla je Baraš govoreći o svom istraživanju na nedavnom podcastu „Sex & Psychology“, koji vodi socijalni psiholog i pisac Džastin Lemiler (Justin Lehmiller).

Njena otkrića dovode u pitanje uobičajene predrasude da ženama njihova seksualnost nije prioritet. Prema mišljenju Baraš, žene su povijesno bile pod pritiskom da svoju seksualnost skrivaju, no duboko u sebi one čeznu da budu željene.

- Ta čežnja može postati toliko snažna da udata žena može doći do tačke da prekrši zavjet koji je dala svom suprugu - kaže Baraš.

Znak neodgovorenih potreba i čežnji

Baraš kaže da su udate žene s kojima je razgovarala rekle da nikada nisu planirale imati afere, ali, kad se to dogodilo, postale su majstorice u skrivanju afera od djece, supruga i okoline.

- Jedino kad je čula da žene to otvoreno priznaju bilo je kad su svoje afere htjele iskoristiti kao „alat za pregovaranje” u pokušaju spašavanja braka – rekla je Bara.

Veliki broj žena rekao je autorici da su svojim supruzima kazale da im je varanje pokazalo kako da uživaju u onome što nedostaje u njihovom braku, ali i da bi to voljele imati u svom braku. Za te žene priznavanje nevjere bio je način da kažu: „Evo, ovo je ono što trebam, a ne dobivam”, pojasnila je Baraš dodajući da bi to mogao biti poziv na buđenje za njihove partnere. Primijetila je i da su današnji muškarci spremniji slušati i razmisliti o prilagođavanju nego što su to bili muškarci u prošlim vremenima kad je afera uglavnom značila kraj braka – bez postavljanja ikakvih pitanja.

Varaju udate žene svih dobi i statusa

Svoja otkrića, bazirana na razgovorima s više od 70 žena, Baraš je pretočila u knjigu „A Passion for More: Affairs That Make or Brake us”. Rekla je da su različite grupe žena s kojima je razgovarala bile iz svih dijelova SAD, s tim da su neke od njih završile studij, a neke nikada nisu završile niti srednju školu. Raspon njihove dobi bio je od dvadesetih do osamdesetih godina.