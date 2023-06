Evo koliko traje prosječan seks: Jeste li sprinter ili maratonac?

Dok su nedavna istraživanja pokazala kako seks u prosjeku traje oko sedam minuta, ugledni stručnjak dr. Hari Fiš (Harry Fisch), specijaliziran za liječenje muških seksualnih problema, tvrdi kako je čak i to pretjerivanje.



Seksualno obrazovanje

U istraživanju za svoju novu knjigu "Gola istina - Ultimativno seksualno obrazovanje za odrasle" otkrio je kako čak 43 posto parova u prosjeku ne vodi ljubav duže od dvije minute. Kod 27 posto ljudi seks u prosjeku traje od tri do sedam minuta, za 18 posto njih užitak je neprekidan od sedam do 15 minuta, dok tek 12 posto parova kaže kako im seks, odnosno sama penetracija, traje od 15 minuta do nekoliko sati.

Kao glavne "krivce" za to navodi muškarce, premda se preuranjenom ejakulacijom smatra stanje u kojem se seksualno uzbuđenje ne može kontrolirati duže od minute. Više od 90 posto žena ne može doživjeti orgazam u roku od dvije minute, pa je u takvom seksu njihovo zadovoljstvo definitivno zakinuto.

- Postoje velike varijacije između parova, pa tako neki zaista vode ljubav i do sat, no znatno je više onih čije su strastvene seanse kratke - rekao je Fiš.

Posjetiti ljekara

Dodaje kako bi muškarci koji ne mogu odgoditi orgazam dvije minute od početka seksa, ali ga niti doživjeti nakon 40 minuta vođenja ljubavi, svakako trebali posjetiti ljekara jer se takvi problemi mogu ublažiti. Parovi u prosjeku vode ljubav dva puta sedmično, a posljedica kratkog trajanja seksa zasigurno je i manjak želje za njime.

Također, u istraživanju iz 2010. na 300 heteroseksualnih bračnih parova udane žene u prosjeku su željele da vaginalni seks traje 16 minuta. Neformalna anketa na Twitteru iz 2019. koju je GQ proveo na 2.380 ljudi nakon završetka penetrativnog seksa pokazalo je da 61 posto želi da penetracija traje oko pet do 10 minuta, u poređenju s 26 posto koji je reklo da želi da traje duže od 11 minuta.