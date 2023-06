Dopušta ženi da spava s drugim muškarcima dok je on na poslu

Met (Matt, 36) je dopustio svojoj djevojci Zoi (Zoe, 31) da spava s drugim muškarcima dok je on na poslu te to ne smatra prevarom.

- Kad si pristala na to, bio sam jako zadovoljan, jer sam prije bio prevaren, pa sam sada jako sretan što sam našao nekoga ko me neće varati iza leđa. Čak mi šaljete slike i videozapise. Na kraju sam, zapravo, u to uključen i praktično pa imam i vlastitu amatersku pornografiju - rekao je Met Zoi u YouTube seriji Love Don't Judge.

Met je priznao da ponekad osjeća ljubomoru na druge muškarce s kojima Zoi spava, ali zapravo vjeruje da je ljubomora lijep osjećaj, jer zna da će Zoi na kraju doći kući k njemu.