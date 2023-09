Očajna Karolina izašla na ulicu s transparentom ''Tražim muža'': ''Prolaznici su bili u šoku, ali isplatilo se''

View this post on Instagram

Njen transparent privukao je pažnju slučajnih prolaznika, a jedan muškarac joj se nasmiješio i mahnuo, drugi se, pak, fotografirao s njom, dok je trećeg od nje odvukla njegova cura.

Našla potencijalnog dečka

Karolina je otkrila da njen trud nije uzaludan jer je s nogu oborio muškarac s kojim je sada u kontaktu.

- Ovo mi daje toliko energije i reakcije ljudi su uvijek pozitivne. Volim to raditi. Činim to kako bih izašla iz svoje zone komfora. Ljudi na ulici su bili u šoku, ali su mi uvijek pružili podršku govoreći: ''Tako treba, djevojko, nađi svog muža.'' Kad to radim, obično držim transparent i ne vidim reakcije ljudi dok mi ih snimatelj ne pokaže, a one su tako smiješne - ispričala je Karolina.