Ovo ih uzbuđuje: Muškarci, žene najviše vole kada ih poljubite u ovaj dio tijela

Često se diskutuje o G-tačkama i mjestima na ženskom tijelu koje navodno uzbuđuju i dovode žene do ludila. Iako većina misli da su najbitnije tačke one koje se nalaze na spolnom organu i oko njega, pažnju ipak trebate usmjeriti ka jednom drugom dijelu tijela.

Jedna anketa ispitivala je veliki broj žena i došla do nevjerovatnog otkrića, a to je da 99 posto žena voli kada ih muškarci poljube u ključnu kost. Upravo je to magično mjesto koje će vam otvoriti mnoge puteve i koje će vam omogućiti da svojoj ljepšoj polovini pokažete svoje ljubavne sposobnosti.

Žene su rekle da su ključne kosti nevjerovatno osjetljive i da one obožavaju kada muškarci posvete pažnju ovom mjestu. Muškarci se obično fokusiraju na vrat, ali istina je da su ključne kosti veća erogena zona i da će bolje uzbuditi vašu partnericu.

Oni muškarci koji su ovo probali kažu da je ovo zaista erogena zona koja čini čuda i da se žene uvijek oduševe kada ih poljubite u ovo mjesto. Naravno, način na koji ljubite mora da bude senzualan, muževan i nježan, a ako to radite tek tako, onda ništa nećete postići. Ljubljenje ključne kosti treba da bude uključeno u vatrenu i senzualnu predigru koja će uzbuditi vašu partnericu i koja će je dovesti do ludila, prenosi B92.

Ono što treba da zapamtite jeste da čuvate poljubac ključne kosti kao keca u rukavu. Krenite sa vašom uobičajenom rutinom i predigrom i kada se ona najmanje nada, poljubite je tu i vidjet ćete da ona neće znati gdje se nalazi.